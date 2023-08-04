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快訊／羽生結弦「宣布結婚」　推特曝喜訊　

▲▼ 羽生結弦宣布退役 。（圖／CFP）

▲ 日本「花滑王子」羽生結弦公布結婚喜訊 。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本花滑王子「羽生結弦」4日晚間10點11分透過工作室，在推特宣布自己的結婚喜訊，但並未公布結婚對象的訊息，他還說，「在今後的人生中，我將竭盡全力與所有支持我和滑冰的人一起全力前進！」

羽生結弦生涯寫下多項男子花滑紀錄，他是史上首位也是唯一集冬奧會、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、青少年大獎總決賽冠軍於一身的男單得主，生涯累積2面冬奧金牌及2面世錦賽金牌。

羽生結弦2022年7月18日引退，轉戰職業滑冰後，依舊保持著非常高的人氣，開設的個人SNS也擁有眾多粉絲追隨，沒想到本月4日突然公布結婚喜訊，粉絲驚訝之餘也紛紛在推特發文表達祝福。

他的貼文中感嘆，自己仍然不成熟，無論是身為競技者的過去，又或是轉為職業者的現在，是大家的支持與期待的目光給了我力量，「在今後的人生中，我將竭盡全力與所有支持我和滑冰的人一起全力前進」。
 

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