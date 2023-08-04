快訊／30分鐘連5震！東南部海域發生規模4.1地震　最大震度4級

▲4日晚間8時52分發生規模4.1地震。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台灣東南部海域4日晚間8時22分先發生規模4.9地震，沒想到接連發生規模5.0、規模4.1、規模3.8地震，又於晚間8時52分發生規模4.1地震。
氣象局資料顯示，晚間8時52分的地震規模為4.1，地震深度20.4公里，震央位於台東縣政府南南東方111.3公里，位於台灣東南部海域，最大震度為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
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▼4日晚間8時22分開始接連發生地震。（圖／氣象局）
▲4日晚間8時52分發生規模4.1地震。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台灣東南部海域4日晚間8時22分先發生規模4.9地震，沒想到接連發生規模5.0、規模4.1、規模3.8地震，又於晚間8時52分發生規模4.1地震。
氣象局資料顯示，晚間8時52分的地震規模為4.1，地震深度20.4公里，震央位於台東縣政府南南東方111.3公里，位於台灣東南部海域，最大震度為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
▼4日晚間8時22分開始接連發生地震。（圖／氣象局）
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