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外螢幕增大超吸睛！新摺疊機預購開紅盤　三星：成長1.7倍

▲三星摺疊機預購開紅盤。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機預購開紅盤。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星昨日宣布最新旗艦摺疊機系列Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市，同時也公布價格資訊，今日預購開跑，台灣三星指出，今年的旗艦機預購開出紅盤，整體線上商城預購量較去年成長1.7倍，此外，Z Flip5格外受到用戶歡迎，預購量對比前代成長2倍。

Counterpoint Research預估，2027年摺疊手機出貨量將超過1億支，佔高階市場近四成；其消費者研究同時指出，現今智慧型手機用戶欲購買新機時，28%極有可能選擇摺疊機款。

今年Galaxy Z Flip5格外受到歡迎，此次搭載封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，使用者在封面螢幕上即可操作Google Map、YouTube等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能，在封面螢幕即時打字回LINE，輕鬆以收摺狀態迅速處理更多日常事務。

此外，商務型的摺疊機Galaxy Z Fold5配備Dynamic AMOLED 2X 6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭2.0（UDC），讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及120Hz畫面更新率。在Flex模式下，「觸控板」功能新增返回上頁、快速叫出應用程式集等手勢操作，讓多方向觸控操作。「Taskbar常駐工具列」也將最近使用的應用程式從2個提升至4個，讓使用者即時切換常用應用程式，增加工作效率。

在價格方面，Galaxy Z Fold5推出四款顏色，包含冰霧藍、雪霧白、幻影黑、星辰灰，售價為56,888元起。此外Galaxy Z Flip則推出五種顏色選擇，包含薄荷綠、奶霜白、曜石灰、薰衣紫，售價為32,888元起，今日起開始預購，8月18日起於全台各大通路正式上市。

▲三星摺疊機預購開紅盤。（圖／記者陳俐穎攝）

▲台灣三星分享摺疊機策略。（圖／記者陳俐穎攝）

在價格上，與去年的折疊系列價格相同，三星也表示，價格壓在與上一代持平，主要是產品上市的時候會考慮競爭環境、消費者活動等，進行最適合的安排，也表示，雖然規格提升、軟硬體提升，但此次採取定價策略就是「加值不加價」，希望可以獲得更多消費者青睞。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，目前全世界整體消費結構走向兩極化，主要是300美元以下的低階市場成長、600美元以上的旗艦市場也成長，他認為，三星在高階旗艦市場有成長的空間，而在摺疊機部分，目前三星希望消費者把摺疊機從限量精品的想法轉向主流產品線，讓產品市占率提高。

陳啓蒙也對三星未來的相關發展喊出「333」的天使數字，包含希望摺疊機滲透率做到旗艦機的30%、三星自有通路貢獻度可以佔道整體營業額3成，包含線上商城、旗艦店等、此外，可以透過整體旗艦系列提升，讓三星在高階旗艦的市場市佔率提升到30％以上。

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