【廣編】沐浴即保養！韓系頂級沐浴品牌「VEILMENT蓓蔓」掀寵肌新浪潮

▲韓系頂級沐浴品牌「VEILMENT蓓蔓」，推出含有專櫃級保養成分及高質感精油香氣沐浴用品，能讓肌膚有感重拾「淨、嫩、亮」。

圖、文／韓國LG生活健康提供

進入炎熱夏季，高溫悶濕氣候使得肌膚容易出狀況，粗糙顆粒、出油冒痘，上述的不良膚況真的好惱人，想擁有理想膚質做好清潔很重要！選對沐浴品就能從天天的沐浴中好好調理肌膚，來自韓國LG生活健康的頂級沐浴保養品牌「VEILMENT蓓蔓」以專櫃級保養成分結合專業調香技術，深層潔淨同步滋潤肌膚，幫助亮白肌膚、淨化毛孔、軟化角質，打造前所未有的「沐浴即保養」體驗！「VEILMENT蓓蔓」期望透過每日的沐浴儀式，洗出「淨、嫩、亮」的光采美肌，穿上布料少少的夏裝也能隨時亮麗登場！

VEILMENT蓓蔓為韓國LG生活健康旗下頂級沐浴保養品牌，將保養概念帶入沐浴，提倡沐浴不只是清潔，更是調理肌膚打造美好膚質的重要過程！韓國LG生活健康特別將嚴選專櫃級保養成分添加至沐浴品項中，在洗淨的同時透過珍貴美容精華呵護每寸肌膚，推出SPA賦活沐浴露及SPA死海泥系列，「VEILMENT 蓓蔓SPA賦活沐浴露系列」為肌膚進行角質調理，進而嫩白勻亮膚色，同時肌膚去角質後也能提升後續保養，讓效果更加倍！而若肌膚摸起來有粗糙顆粒、毛孔粗大不夠細緻滑嫩時，則可使用「VEILMENT 蓓蔓SPA死海泥沐浴系列」，全面淨化毛孔，促進角質更新代謝，重拾細緻柔嫩膚觸。

實現在家也能擁有頂級SPA的奢華享受，藉由膚況與肌膚狀態，透過沐浴兩系列交替使用，為肌膚在沐浴過程中進行深層清潔及去除角質調理，洗出理想膚況，打造出前所未有的沐浴體驗。

銷售據點：全系列於官網、藥妝及量販通路皆有販售

LG生活健康官方購物：https://bit.ly/44FzeSD

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