外交成功！第25屆世界童軍大露營在韓舉行 　中華民國國旗飄揚

▲第25屆「世界童軍大露營」在韓國舉行，台灣此次派1613名童軍，身上掛國旗徽章等，讓世界看見台灣。（圖／大安童軍團提供）

記者黃宥寧／台北報導

外交成功！今年韓國舉行第25屆「世界童軍大露營」，我國派1613人童軍伙伴，是史上最大代表團，此次也超過150國參加，特別的是露營晚會上，更可看見中華民國國旗飄揚，童軍們身上也掛滿國旗徽章、國旗領結等，期盼透過此方式讓世界看見台灣。

世界童軍大露營為每4年舉辦一次，今年8月2日在韓國全羅北道新萬金營地所舉行的第25屆世界童軍大露營晚會上，中華民國國旗飄揚在國際舞台上，與會超過150國、約5萬名童軍及服務員參加，行政院副院長鄭文燦並以中華民國童軍總會理事長身分於行前授旗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就讀大安國中的林玠鋒說，「看到中華民國國旗飄揚在國際舞台上，內心很激動」，更表示此次大家身上掛滿了國旗徽章、國旗領結及國旗鑰匙圈等，希望盡量讓世界看見台灣。

▲世界童軍大露營晚會上出現中華民國國旗。（圖／大安童軍團提供）

台灣此次希望透過「世界童軍大露營」的交流平臺，與世界各國童軍夥伴分享台灣的文化特色及美食，並促進全球童軍夥伴締結友誼，相互了解與交流不同文化與價值觀。