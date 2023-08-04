徐巧芯譏前鎮漁港「要撈哥吉拉？」　許淑華嗆：無知！不認真問政

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，台北市議員徐巧芯1日在臉書發文批評，該預算足足擴編了270倍，「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」對此，台北市議員許淑華4日開轟，連前高雄市長韓國瑜任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求，但大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人，狠酸「凸顯長期不認真問政，導致對台灣產業發展的無知。」

▲高雄市前鎮漁港81億改建經費中央地方方配一覽。（圖／翻攝台北市議員許淑華臉書，點圖放大）

許淑華表示，近期有幾位台北市議員砲打高雄的前鎮漁港建設，但他們卻連基本的功課都沒有做，內容錯誤百出，因此她要提出她的看法。首先，漁業署早已駁斥，前鎮漁港的改建經費，是以行政院於民國109年審查核定的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，110年開始分4年推動。而在前高雄市長韓國瑜在職的時候，建設不分藍綠，為了讓改建更加完善，整體規劃的建設經費已提高到40億，在計畫經修正增補後，同年12月11日行政院核定60億元。

許淑華提及，去年9月8日，農委會再送了2次修正計畫書，說明因受疫情、原物料工資上漲等因素影響，最終修正經費為80億，並非「原先預算只要3000萬卻暴增到81億。」許淑華說，若是沒做功課就急著拿錯誤資訊來砲打台灣的重大建設，無論是哪一黨，都該被譴責。

另對於台北市議員徐巧芯1日在臉書發文批評，原本申請3000萬元的前鎮漁港，卻拿到81億元，預算足足擴編了270倍，痛批「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」許淑華回擊，這是凸顯了長期不認真問政，導致的對台灣產業發展的無知。

許淑華說明，台灣遠洋漁業長期高居世界前三，作為台灣遠洋漁業重要集散地的前鎮漁港肩負重任，但50年前就落成的前鎮漁港，早已不敷使用。漁獲被迫落地、下雨就淹水等嚴重影響衛生的問題遲遲無法改善，更別說每年高達9000人次的外籍船員，漁工在靠岸後，只能在前鎮漁港的門外用臉盆裝水洗澡，睡覺時必須回到船上狹小的艙位，沒有辦法上岸好好休息。

許淑華表示，前鎮漁港的改建攸關產業發展與漁工人權，而這也是韓國瑜在任內提出修整計劃後，前行政院長蘇貞昌願意加碼全面改建的原因，顯示建設前鎮漁港不分藍綠，是為了產業及使用者的需求。此外，如果對台灣產業更熟悉的人，就會知道世界前三大的豐群漁產公司豐群、分店偏及全台的順億，都是以前鎮漁港為母港。前鎮漁港在全盛時期，曾容納超過千艘遠洋漁船，不只鮪魚、秋刀魚，甚至連遠在阿根廷的魷魚都有，這次改建將讓他們更有能力與國際的對手競爭。

「我想當初蘇貞昌也是有此遠見，才會在韓市長爭取的經費上，再加碼投資，為的是讓台灣遠洋漁業更進步。」許淑華提及，除了重視漁工人權、疼惜出外人而改建，另一方面也與國際重視漁工人權相當有關係。她指出，過去台灣多次受歐盟黃牌、美國人權報告示警，外籍漁工的生活條件欠佳，連帶影響台灣遠洋漁業的出口與競爭力。

許淑華說明，以前鎮漁港為例，目前每年有高達9000人次的外籍船員上岸，但1970年代興建時，並未預料到會容納如此多的外籍漁工，造成他們只能在漁港外克難地盥洗、必須回到狹小的船艙過夜。所以，對出外人的疼惜，以及對漁工人權的重視，是不分藍綠支持這次改建的重要原因之一。

許淑華批評，此次前鎮漁港的爭議中，無論是前鎮在地的產業代表或民意代表，甚至是韓國瑜擔任市長任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求，大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人，狠酸「希望大家都能放寬自己的眼界，傾聽在地需求，才能從在地居民的需求出發，成就更多地方建設。」