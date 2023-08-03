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前鎮漁港改建有指標性意義　高雄七漁會發聲：別為選舉打壓漁民

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮漁港81億改建案引發爭議，繼昨日高雄遠洋漁業界發出聲明後，今（3）日包括高雄、興達港、永安、彌陀、梓官、小港、林園等高雄市七個區漁會也跳出來齊發聲表示，感謝政府近年來支持漁業發展，這次的前鎮漁港改建更有其指標性意義，呼籲不要因為選舉而打壓漁民，讓台灣的漁業建設被打折。

高雄區漁會理事長謝龍隱表示，這次前鎮漁港的整體改造計畫，除了既有魚市場整建，還包括新建能夠改善水產品生產與衛生的「多功能水產品運銷中心」，先進國家現在對食品安全管理的要求愈來愈高，新建的運銷中心就是為了讓我們的產品能夠符合HACCP食品安全認證，與國際標準接軌。

他也提到深水碼頭的整建，能夠提供3000頓級遠洋漁船泊靠「遠洋漁船和大多數人想像中的漁船不同，現在越造越大艘，吃水也愈來愈深，對漁港的水深是非常要求。」 其他各區漁會代表們也感謝政府近年來持續協助漁港逐步汰換老舊設備，建設冷鏈物流設備，大幅增加漁貨的保鮮期，達到產銷調節功能。

興達港區漁會總幹事郭展豪表示，前鎮漁港改建是一個非常具有指標性的大案子，他彰顯了政府對漁民的照顧和漁業發展、環境永續的重視，自己原本期待前鎮漁港的改建能夠帶動其他漁港的環境設備進一步翻新，但是現在因為政治口水，會擔心政府對於漁民的支持是否會大打折扣。

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市七個區漁會表示，感謝政府近年來支持漁業發展，這次的前鎮漁港改建更有其指標性意義，呼籲不要因為選舉而打壓漁民，讓台灣的漁業建設被打折。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

永安區漁會理事長何擇良說，他最不解的就是為何在地藍營民代和當年的韓國瑜市府明明也是支持漁港整建，而國民黨的總統候選人仍然讓黨公職頻頻在網路和媒體上打壓漁民，他認為職業不分貴賤，漁民也是台灣人民，也和大家一起為台灣打拚。

何擇良表示，「不要因為選舉到了，就把漁民拖下水，我們表達比較『憨慢』，但是我們很實在用自己的方式在認真生活。我們期待各陣營的總統候選人也藉由這個機會闡述自己對於漁業建設的發展和藍圖，讓漁業和其他在台灣這片土地上的產業一起共榮共好。」

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