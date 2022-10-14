趁股票大跌大師幫你操盤穩賺　夫妻衝銀行匯43萬一聽懵了

▲警方獲報趕往銀行勸阻婦人滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

54歲徐姓女子在網路看到一頁式投資廣告，與對方加LINE後對方自稱是投資大師，稱有一股絕對穩賺不賠的股票，以操作投資等話術誘騙徐女至銀行要匯款43萬元至對方指定帳戶，經行員發覺有異通報警方，員警向其解說此為詐騙集團常用之假投資真詐騙伎倆，並告知投顧公司怎會用個人名義作滙款帳戶，驚醒了徐婦進而成功攔阻詐騙。

▲員警以投顧公司怎會用個人名義作滙款帳戶，驚醒了徐婦進而成功攔阻詐騙。（圖／八德警分局提供）

警方表示，13日上午11時許，桃園市警局八德分局八德所巡佐楊國弘、警員李沅修、林晉瑋接獲轄內銀行行員通報，疑似有人遭到詐騙要匯款，便立即趕往處理；現場為54歲的徐姓女子指稱在，網路看見一投顧投資網頁，徐女加入後對方提供一個LINE的ID，對方自稱是投資大師有一股絕對穩賺不賠的股票，以代為操作投資等話術誘騙徐女投資，並提供帳號給徐女匯款，徐女在丈夫陪同下前往新光銀行準備匯款43萬元給對方。

銀行行員照會帳號後，察覺有異遂通報警方，警方與行員輔以實際案例告知徐女夫婦此為典型「投資真詐財」的詐騙手法，並以投顧公司怎會用個人名義作滙款帳戶驚醒了徐女，徐女夫婦遂打消匯款念頭，成功阻止本起遭詐騙之匯款案。八德分局提醒民眾，沒有穩賺不賠的投資，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。