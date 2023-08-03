開戰至今超過1萬平民喪生！　烏克蘭人被迫成為「俄羅斯公民」

▲烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮有大約1400位平民遭俄軍殺害。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總檢察長辦公室最新統計顯示，自去年2月俄羅斯入侵以來，已經有1萬749位平民喪生，其中包含499名兒童，且實際人數恐怕更高。此外，美國人道組織指出，俄方正透過系統性的計畫，在佔領區脅迫烏克蘭人成為俄羅斯公民。

根據CNN報導，烏克蘭總檢察長戰爭部負責人別洛索夫（Yuriy Belousov）表示，根據目前官方統計，自去年2月俄羅斯入侵以來，已經有1萬749位平民喪生，其中包含499名兒童，另外還有1萬5599人受傷。

不過，別洛索夫也指出，一旦俄羅斯佔領區被解放之後，實際傷亡人數肯定更多，「光是曾遭圍城攻打的馬立波（Mariupol）可能就有數萬死傷。」

美國耶魯大學（Yale University）人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）的報告顯示，目前莫斯科正在佔領區有系統地推動讓烏克蘭人成為俄國公民的計畫，包含盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等地。

研究人員表示，不願成為俄國公民的烏克蘭人會遭受威脅、恐嚇，在取得人道援助和生活必需品上受到限制，甚至可能被拘留或遭驅逐出境，這些行為都違反了海牙公約（Hague Convention）與日內瓦公約（Geneva Convention）等國際人道相關法規。