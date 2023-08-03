卡努颱風來襲...三芝路樹倒塌砸中賓士！駕駛嚇壞急求救

▲倒塌路樹砸中賓士 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

卡努颱風來襲，北部風強雨大，62歲陳姓男子3日上午6時許駕駛賓士車輛，行經新北市三芝區橫山里北18線處，被倒下的路樹砸中，造成車頭凹陷毀損。警消依法到場處理，所幸駕駛陳男並未造成受傷，僅受驚嚇，車道也一度封閉不能通行，直到6時50分許才排除，詳細事發情形仍待釐清。

淡水警分局表示，獲報後派員到場協助管制及疏導，並通知相關單位前來清除於6時50分許排除，雙向恢復通行；消防局第三大隊提醒民眾，颱風期間積極勸導民眾勿隨意下水從事水域活動，卡努颱風於凌晨時間強風豪雨發威更為明顯，淡水區民權路竹圍捷運站附近一帶，夜間因雨勢太大、地勢亦較為低窪而形成淹水。

新北消防第三大隊長陳志德提醒，民眾於颱風期間務必注意自身安全，勿隨意至海邊逐浪、觀浪及從事相關水域活動，家中玻璃請使用膠帶黏貼固定，非必要時請待在家中避免外出，並準備好6要3不：1. 土石流危險區要撤離；2. 防颱資訊要注意；3. 社區水溝要疏通；4. 防災用品要準備；5. 低窪地區民眾要遷往高處；6. 招牌門窗要固定；7. 不去觀潮、戲水、釣魚；8. 不去登山溯溪；9. 不去危險河床。