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杜蘇芮颱風剛走「他們馬上衝賭場」　東港警掃蕩...12賭客慘了

▲東港警分局查獲賭博案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局查獲賭博案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮12名賭客利用颱風來襲聚賭，被東港警方持法院核發搜索票查獲，查扣賭資1萬多元，訊後依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法，分別將主持人及賭客送辦。

▲東港警分局查獲賭博案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局查獲賭博案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局先前接獲情報，在東港鎮內一處鐵皮屋內，有人聚集從事賭博情形，東港警分局接獲報案後立即深入調查蒐證，並發現賭客在「杜蘇芮」颱風過境後，立馬聚集從事賭博行為。

經警方多日蒐證調查屬實，向法院聲請搜索票於颱風過境後的首日、也就是7月29日14時許前往搜索，當場逮獲場主及撲克牌13支賭客及麻將牌賭客共計12人，以撲克牌及麻將牌為賭具，從事賭博行為，現場並查扣賭資新臺幣1萬4600元、抽頭金、撲克牌、麻將牌等不法證物，帶回偵辦，訊後依法送辦。

東港警分局長張世儒表示，暑假期間各警察機關大力執行青春專案，以及杜蘇芮颱風期間著重在防災工作，但賭客乃心存僥倖認警方不會注意，而揪眾聚賭，但經警方清源專案肅清，警勤區與民眾建立社區警政伙伴關係後，轄區內有任何風吹草動都難逃警方法眼，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案或檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，掃蕩地下賭場，澈底斬斷不法根源，共創安居樂業的家園。

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