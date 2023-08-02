荒廢10年回來了！　全國首座BOT台中「二信游泳池」正式啟用

▲台中市長盧秀燕2日主持二信游泳池開幕典禮。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

停用10年的台中二信游泳池，經台中市長盧秀燕及市府運動局努力推動，斥資2.5億元的游泳池終於重生，有各種運動、遊樂設施，還有滑水道，市民都相當期待。盧秀燕2日主持泳池開幕典禮，她表示，盼透過二信游泳池的全面升級，帶動南區運動產業有更好的發展。

盧秀燕表示，舊有的二信游泳池歷經921地震，於2013年停用，在尋求民間投資推動公共建設方式後，歷經多次會議研商與協調未果，她2019年上任之後，責成運動局加速推動，終於在當年正式開工。

她說，但興建期間先後面臨水情嚴峻、全球新冠肺炎疫情蔓延，造成原物料大幅上漲、人力短缺等困境，投資金額由原來的1.2億元增加到2.5億元，她要感謝在地企業大力投資台中建設，能成功興建並順利啟用實屬不易。

盧秀燕指出，她剛上任時二信游泳池仍是荒草一片，經過拆除重建、規劃，如今變成一館五池，有室外池、室內池、兒童池與滑水道等各種運動、遊樂設施，盼成為全台中、甚至是全台灣最受歡迎的游泳環境，更期盼透過二信游泳池的全面升級，帶動南區運動產業有更好的發展。

運動局長李昱叡表示，二信游泳池原於1992年由台中市第二信用合作社為慶祝創社80週年，於1995年現址捐建一座游泳池，2013年停用，並於2015年採以促參模式推動改建，歷經10年終於在今年得以完工啟用，感謝各界支持與關心，成功招商引資，打造台中市首座BOT游泳池。