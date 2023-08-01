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大陸 大陸焦點 特派現場

陸華科大學復現「LK-99晶體」證實有抗磁性　影片衝290萬觀看

▲▼超導體LK-99在室溫下展現抗磁性。圖翻攝於論文協作者發布在ScienceCast上的影片。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

▲南韓科學家發現的超導體LK-99引起全球討論。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓3名科學家近日在找到疑似超導體的物質「LK-99」，而美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）也證實理論可行。對此，大陸華中科技大學材料學院的學生1日上傳最新影片，宣布成功製作出「LK-99」，雖未確定是常溫超導體，但證實有「抗磁性」，瞬間引起全球關注。

一名「關山口男子技師」1日在bilibili上傳最新2段影片，其中一段為製作出非常微小、約10微米的「LK-99晶體」，僅能透過顯微鏡觀看。他透過磁鐵的靠近、遠離及翻轉，都證明「LK-99晶體」會出現抗磁性；另段影片則是以磁鐵直接靠近「LK-99晶體」，證實沒有被磁鐵吸附。

該段影片上傳短短5小時就累積290萬人次觀看，線上觀看人數維持在3.4萬人。許多網友看完紛紛留言，「見證歷史的時刻，太感動了」、「命運的齒論開始轉動」、「就算只有抗磁性，也是巨大發現，畢竟常溫下抗磁性這麼強的材料很稀有」、「雖然看不懂，但是很激動，希望是真的」、「保底也是廉價的強抗磁材料，應用很廣泛」、「抗磁性就夠激勵人心的」、「這麼強的抗磁性，不可能是其他的」。

「關山口男子技師」宣布初步成功的同時，也透露是華中科技大學材料學院常海欣教授所帶領的團隊製出，成員是博士後武浩、博士生楊麗。

「關山口男子技師」表示，目前只驗證了邁斯納效應，且樣品只有這一小片，測電阻需要破壞樣品，因此要等待下一批出來才可以開始。

▼華中科技大學材料學院合成出「LK-99晶體」，並證實有抗磁性。（圖／翻攝關山口男子技師）

▲▼大陸成功製作「LK-99晶體」證實有抗磁性　影片衝290萬觀看。（圖／翻攝關山口男子技師）

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