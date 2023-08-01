雞排妹婚後被報導「床戰50人」怒提告　三立娛樂記者慘了

▲藝人「雞排妹」鄭采勻去年宣布與日籍醫生男友Akira結婚，卻有媒體影射她曾「床戰50人」，讓她氣得直接提告林姓記者。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者黃宥寧／台北報導

藝人「雞排妹」本名鄭采勻去年宣布與日籍醫生男友Akira結婚，但隔日三立新聞網娛樂組林姓記者以標題「雞排妹『床戰超過50人』」刊登報導後，又轉載在「娛樂星聞」網站，雞排妹不滿報導憤而提告，士林地檢署日前偵結，認定林姓記者刊登前並未查證，依妨害名譽起訴。

今年1月5日雞排妹在自己臉書發文說：去年有個很離譜的記者，在無查證的情況下，於我結婚的隔天，寫了一篇新聞，標題是：「鄭家純床戰超過50人，閃婚日男原因曝光」，當天她到該篇文章下澄清說「自己只是訪問過一個自稱性經驗豐富的男性公眾人物，而對方又不想說人數來證明他的自稱，所以才問對方有沒有超過50人，當對方說沒有，她回應跟真正的玩咖相比也還好。」

雞排妹強調，2年前有些記者根據她和受訪者的對話，影射她性經驗超過50人，自己當時也就澄清過，新聞仍可搜尋，但林姓記者當初也寫影射新聞，2年後又在她結婚隔天「寫這種肯定句為標題的新聞，抱歉我不能忍，說到做到有提告」。

雞排妹更曝，開庭時林姓記者辯稱大家都這樣寫，所以以為是真的，但事實是記者的主管道歉，記者卻在開庭時耍賴，還說貼文是小編發的。

偵查時，林姓記者坦承無查證，檢察官根據雞排妹提告後，林透過友人轉達致歉訊息截圖等，認林姓記者未經查證刊登新聞，且根據2019年12月4日「學姊受不了」影片逐字稿，也證明他撰寫文章的內容，與根據的來源並不相符，依加重誹謗罪起訴；至於張姓電視公司負責人、余姓社群小編獲不起訴。