卡努直撲沖繩！那霸市31萬人收緊急避難令　海岸狂風大浪畫面曝

▲卡努颱風路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳指出，卡努颱風預計在1日晚間至2日間最靠近沖繩，整個沖繩本島都在暴風範圍之中，目前海岸邊已出現強風大浪，當局也對那霸市約31萬居民發布緊急避難令。

根據NHK報導，目前正在沖繩那霸市東南方170公里的海面上，以每小時15公里的速度持續朝西北偏西方向移動，預計在中心東側280公里、西側220公里以內都會出現每秒25公尺以上暴風。

氣象廳指出，目前在沖繩本島南部的與那原町海岸邊在下午已捲起大浪，南城市也在下午2時過後測得瞬間風速每秒32.3公尺的狂風。由於颱風在東海移動的速度緩慢，對沖繩與奄美地區的影響可能會拉長。

NHK指出，那霸市政府於1日下午3時向全市15萬8853戶家庭、共31萬5681人發出避難指示，呼籲民眾自危險場所撤離。