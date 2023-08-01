在野黨質疑81億前瞻預算整修前鎮漁港　蘇貞昌酸：吃魚還不准修漁港

▲前行政院長蘇貞昌出席「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

農委會1日正式升格農業部，意外促成總統蔡英文任內的行政院長大集合。前行政院長蘇貞昌頂著大雨登台致詞，期許陳吉仲能聽到農漁民的心聲、與農漁民一起打拼；而近來外界質疑前瞻計畫獨厚高雄，81億預算整建漁港，蘇說，在陳吉仲主委努力下，行政院撥出專款改善漁港，「不像某些人，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。

蘇貞昌致詞開場先開玩笑說，雖然有人不喜歡禿頭，但當這種下雨的時候會覺得老天爺淋下雨水馬上滑下來，沒有頭髮 溼掉的煩惱，是有多好。蘇表示，台灣人見面打招呼第一句話都是問「吃飽了嗎」，代表「有沒有吃飽」是多重要的一件事，民以食為天，所以農為邦本、以農立國。

但蘇貞昌回憶，農民在打拼，政府不知道輕重，在威權時代欺負農民、打壓農民，所以最後不得已在35年前，中南部的農民走上街頭，當年的政府不懂得體恤農民，用暴力警察對付，「我看著警察踩過農民的身體，我親自去看這些被打、被抓的農民跟年輕學生，都是往頭猛打、都是打小腿骨，都是鼻青臉腫，被逮捕一百多人被判刑」。

蘇貞昌說，這些農民如果過得去，很認真跟大地討生活，從來不會上街頭，但是當時的極權政府這樣對待我們的鄉親農民們，「我在台上大聲疾呼，這個政府不知道疼惜農漁民，會倒」，果然不出幾年，就政黨輪替。

蘇貞昌表示，35年前，1988年的520農民上街提出7大訴求，第1點就是農民保險、農眷保險、農業保險，這幾年在蔡總統領導下做到了，2021年農業保險、農民保險等3保1金上路；當年訴求要改革水利會，2020年做到了，農田水利會成為農水署；當時要求要給農業災害保險，現在不但農民職業災害有保險，而且農業有保險，不但這樣，而且把當時7大訴求中的肥料要降價，當時政府不理不睬，今天蔡政府保證降價5成。

蘇貞昌說，當年最後一個訴求，也就是成立農業部，今天農業部終於成立了，要謝謝蔡總統的領導、歷任院長的努力及立法院的幫忙，才能通過這個法案。當年520農民訴求終於做到

蘇貞昌表示，這幾年看到陳吉仲部長帶領農漁會的幹部、農委會工作夥伴，不只是守住非洲豬瘟，而且口蹄疫也拔針，台灣成為全亞洲不受中國影響唯二沒有非洲豬瘟的國家。2025年台灣會成為全世界唯一沒有豬隻瘟疫的國家。不只這樣，在陳吉仲主委努力下，行政院撥出專款改善漁港，不像某些人，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港。

蘇貞昌說，政府用盡全力，而且還把農業最需要的冷鏈建設起來，未來農產品保障、農民所得更高，同時看到農村的老前輩年紀越來越大，陳吉仲特別編列92億，讓農村用機具，還用170億改善農田水路，可以看出來真正跟農漁民站在一起，今天看到農漁會的頭人都在這邊，能夠跟農村好朋友講，在陳吉仲部長的打拼之下，蔡總統的領導下，台灣農業一定有出路、台灣的農漁民一定有保障，我們要感謝一餐飯、一瓢飲是多麼的不簡單，粒粒皆辛苦，感謝農漁民朋友的打拼。

蘇貞昌表示，台灣一定不能放棄土地，不能放棄農民，不能放棄農業，農業部的成立他以一個參與者、見證者，從當年看到現在，「我無限感動，農業部今天成立，希望鄉下小孩陳吉仲部長，能聽到農漁民的心聲，一起打拼」。