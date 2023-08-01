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北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸

▲▼卡努進逼，今起北部有間歇雨勢。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

▲卡努進逼，今起北部有間歇雨勢。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」來勢洶洶，中央氣象局預估今晚八點半可能發布海上警報，氣象專家指出，颱風暴風圈在周四、五有機會略過東北方近海，也可能觸碰到北台灣陸地，周四以後北部會有較強風勢，北部瞬間陣風可能接近颱風假標準，若未來路徑再偏西還可能發布陸上警報。

臉書粉專觀氣象看天氣表示，卡努暴風圈在周四、五有機會略過東北方近海，若未來路徑再修正，暴風圈也可能觸碰到北台灣陸地，北轉角度、移動速度都是觀察重點。

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北部今日起有間歇性雨勢，隨著颱風靠近，北部降雨會更明顯，周四以後可能會有較強風勢，根據歐洲中期預報中心(EC)資料指出，北部瞬間陣風可能接近颱風假標準，中南部周四以後將因西南風而帶來持續性雨勢。

天氣職人吳聖宇表示，目前卡努颱風的預報路徑依然是這種大角度轉彎的彈開狀態，今天晚間氣象局有機會針對北部、東北部海面發布海上颱風警報，陸上警報是否發布仍要看後續颱風路徑變化而定，如果轉向點再偏西一點就有機會。

今天颱風外圍環流已經逐漸影響台灣北部的天氣，陸續有短暫陣雨發生，中南部山區到了午後還是會有些局部熱對流降雨機會，晚間之後颱風外圍環流的降雨可能逐漸擴展到中南部平地，東半部受到山脈地形屏障，降雨機會較低。

▲▼颱風卡努。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風卡努接近，氣象局今晚發布海警。（圖／翻攝自RAMMB）

明天到後天持續受颱風外圍環流影響，西半部有陣雨，明天風向為西北到偏西風，降雨多的區域比較偏向中部以北，後天中部以南地區的降雨也會增多，山區的雨勢會比平地來得明顯，東半部有降雨機會但是雨勢會小很多，甚至有些地方要注意背風沉降的高溫現象。

周五清晨到上午這段期間，卡努颱風來到最接近台灣東北方的位置，並且開始調頭轉向，下午到晚間逐漸遠離，白天迎風面的整個西半部仍有較明顯的風雨，降雨較多的區域可能隨時間而會越來越偏重在中部以南地區，尤其是山區，中部以北地區下午到晚間風雨將會逐漸趨於緩和。

周末中南部依然會有短暫陣雨或雷雨機會，且有局部較大雨勢，北部、東半部也會有局部短暫陣雨。

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