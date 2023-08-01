青島啤酒節遭疑「酒不純、賣假羊肉」　美女網紅吃完隔天拉肚子

記者林郁婷／綜合報導

一位長住大陸的德國網紅在網路上爆料，日前參加青島嶗山的國際啤酒節，買了2公升德國原裝啤酒及8個羊肉串，但是享用完之後，疑似啤酒不正宗，羊肉串也不是用真正的的羊肉做成的，卻參雜了假肉，第二天就出現拉肚子的情況。對此，嶗山區監察局回應，正在對此事進行調查和了解。

據《澎湃新聞報》報導，網紅「海雯娜」春季影片表示，她聽說青島啤酒節類似德國的「慕尼黑啤酒節」，因此非常期待，但參加後卻感到失望，當時她點了2公升德國慕尼黑啤酒和8個羊肉串，共180元（人民幣，約新台幣791元），但喝了啤酒後，她感覺怪怪的，「有點酸，好像加了太多水，喝了一公升後完全沒有微醺的感覺」。

▲網紅質疑啤酒節上的啤酒不正宗，羊肉有問題 （圖／翻攝自微博／海雯娜）



她進一步指出，羊肉串也有問題，吃的時候就覺得不是純羊肉，「我說不上來這是什麼肉，可能是雞肉鴨或者肉」，導致她前幾天早上開始拉肚子，雖然活動很好玩，但可以吃吃飯的體驗很不好，又貴又假，“我旁邊的人告訴我，這種活動就是賺外地人的錢，青島人不會來”，她現在很害怕，要不要邀請其他朋友來玩。

對於海雯娜的爆料，嶗山區市監局工作人員表示，正在了解情況；另外，啤酒節主辦單位也發布一則「關於配製網絡不實視的聲明」，內容提到，爆料者利用自己的特殊身分，「利用沒有事實依據的推測，誤導網路輿論」；嶗山區文旅局則指出，他們也注意到網路的情況，目前正在處理中。