答應兒考第1名送鉛筆盒！貧媽沒錢買偷竊被抓...19年後結局超感人

▲貧媽為了承諾，只好以身試險，到超市偷了一個百元鉛筆盒。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

生命中的一個決定，可能改變別人的一生。馬來西亞一名媽媽因為答應兒子，考第1名就送鉛筆盒獎勵，但因為家裡經濟貧困，為了履行承諾，只好以身試險，到超市偷了價值18令吉（約125元新台幣）的鉛筆盒，最後遭到逮捕，然而最後的結局卻感動大批網友。

刑事律師馬扎里爾（amzaharil）在TikTok平台分享，事情發生在1998年，他在法庭上看到一名被上銬的印裔婦人，因在超市偷了1個18令吉的鉛筆盒被捕，詢問之後了解緣由。原來婦人曾答應兒子，如果考試第1名就送他鉛筆盒，可是家中窮苦，沒有這筆錢，但又不想食言，最後只好去偷東西。

▲律師分享這段故事。（圖／翻攝自amzaharil TikTok）

馬扎里爾到婦人兒子的學校了解情況，得知對方兒子確實考試第1名，因此他決定免費幫婦人打官司，最終被判「守行」（即當事人在一定時間內不得再犯法）數年。直到2017年，他在法庭餐廳時，發現每天都有一名男子關注他，某天對方走過來表明身分，才知道他就是當年的鉛筆盒男童，經過多年的努力，已經成為一名律師，這讓他為之動容，直呼是擔任律師31年來，永遠不會忘記的回憶。

影片曝光後，引發熱烈迴響，至今已超過898萬人觀看，網友紛紛留言：「你無償幫助了這名媽媽，得到最有價值的回報」、「你是一位心地善良的律師，希望你永遠健康」、「如果媽媽被關，就不會改變這家人的生活，願主保佑你」、「這是用錢買不到的，願它成為我們做好事的靈感」、「我向你致上最崇高的敬意」。

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