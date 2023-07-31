122人礁溪桶後步道登山　回程少1個！他撐過一夜被找到

▲搜救人員經2天，終找到在礁溪鄉桶後步道登山迷途失聯的廖姓登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一行122人登山隊，30日上午從櫻花陵園進入，要前往宜蘭礁溪鄉桶後步道登山，經桶後溪折返路途時，其中60歲廖姓男子竟迷路失聯，登山隊教練往返找人多遍未尋獲，宜蘭搜救人員30日下午上山漏夜搜救也未找到人，31日凌晨6時，搜救持續，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲迷途廖男，幸廖男僅有虛脫及失溫現象，廖男被送下山拒絕送醫，由家屬自行帶回。

宜蘭消防局30日下午2時許接獲報宜蘭礁溪鄉桶後步道有一廖姓男登山客迷途失聯，立即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時林務局亦派員共同前往救援。搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

31日凌晨6時許持續前往搜救，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲廖男，廖男意識清楚，因近日山區多雨，全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，惟有虛脫及失溫現象，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢，俟恢復體力，即由搜救人員護送至烘爐地登山口，廖男未受傷且表示拒絕送醫，由家屬自行帶回。

宜蘭消防局表示，因近日颱風過境因素，山區多雨路滑、艱困難行，搜救人員克服天雨路滑及山區視線不良等不利地理及氣候環境，全力投入救援，完成此次搜救任務。

宜蘭消防局呼籲登山民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，且務必於登山時結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員之注意。