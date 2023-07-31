　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

122人礁溪桶後步道登山　回程少1個！他撐過一夜被找到

▲▲▼搜救人員經2天，終找到在礁溪鄉桶後步道登山迷途失聯的廖姓登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲搜救人員經2天，終找到在礁溪鄉桶後步道登山迷途失聯的廖姓登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一行122人登山隊，30日上午從櫻花陵園進入，要前往宜蘭礁溪鄉桶後步道登山，經桶後溪折返路途時，其中60歲廖姓男子竟迷路失聯，登山隊教練往返找人多遍未尋獲，宜蘭搜救人員30日下午上山漏夜搜救也未找到人，31日凌晨6時，搜救持續，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲迷途廖男，幸廖男僅有虛脫及失溫現象，廖男被送下山拒絕送醫，由家屬自行帶回。

▲▲▼搜救人員經2天，終找到在礁溪鄉桶後步道登山迷途失聯的廖姓登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▲▼搜救人員經2天，終找到在礁溪鄉桶後步道登山迷途失聯的廖姓登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局30日下午2時許接獲報宜蘭礁溪鄉桶後步道有一廖姓男登山客迷途失聯，立即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時林務局亦派員共同前往救援。搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

31日凌晨6時許持續前往搜救，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲廖男，廖男意識清楚，因近日山區多雨，全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，惟有虛脫及失溫現象，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢，俟恢復體力，即由搜救人員護送至烘爐地登山口，廖男未受傷且表示拒絕送醫，由家屬自行帶回。

宜蘭消防局表示，因近日颱風過境因素，山區多雨路滑、艱困難行，搜救人員克服天雨路滑及山區視線不良等不利地理及氣候環境，全力投入救援，完成此次搜救任務。

宜蘭消防局呼籲登山民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，且務必於登山時結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員之注意。

ET快訊
快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網炸鍋：來幹嘛
獨／棒棒堂男星「假交往詐3女250萬」　正妹護理師受害
接彫博案下場慘　冤保母泣：托育站長害死多少家庭！社會局回應了
史上第一遭！　北市2預售屋實登加註「無法依約完工」
快訊／甄妮女兒生日「成李玟忌日」！慟喊：不該跟我開這玩笑
蕭亞軒一開口哭到顫抖！　送別李玟「妳是我永遠的天后」
快訊／蔡英文確診休養7天　今快篩陰性
「卡努」暴風圈會更大！明恐發海警　各地變天時程曝
「汽車河」大量漂流！　北京暴雨重災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

R6騎士麗寶賽道自撞亡…現場影片曝光！猛撞護欄人車瞬間倒地

獨／棒棒堂EDD判刑！假交往詐3女250萬　正妹護理師也曾受害

藍衣男無預警持刀猛砍　檳榔攤闆娘抱頭逃出影片曝！頭部縫37針

懷疑前妻婚內出軌…家暴男汽油彈燒死情敵！檢上訴反輕判18年

假援交逾10年老梗+殺你全家話術　小資女、工程師遭詐210萬

北投驚見潑屎哥！夜歸女巷弄內遭穢物灌頂...他辯「看不順眼」

手槍打靶「2秒轉1次」爆頭要扣分　調查局辦比賽模擬實戰超逼真

名醫孔繁錦再被控性侵少女！她逃出診所哭訴　檢建請加重其刑

122人礁溪桶後步道登山　回程少1個！他撐過一夜被找到

接彫博案下場慘　冤保母泣：托育站長害死多少家庭！社會局回應了

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

R6騎士麗寶賽道自撞亡…現場影片曝光！猛撞護欄人車瞬間倒地

獨／棒棒堂EDD判刑！假交往詐3女250萬　正妹護理師也曾受害

藍衣男無預警持刀猛砍　檳榔攤闆娘抱頭逃出影片曝！頭部縫37針

懷疑前妻婚內出軌…家暴男汽油彈燒死情敵！檢上訴反輕判18年

假援交逾10年老梗+殺你全家話術　小資女、工程師遭詐210萬

北投驚見潑屎哥！夜歸女巷弄內遭穢物灌頂...他辯「看不順眼」

手槍打靶「2秒轉1次」爆頭要扣分　調查局辦比賽模擬實戰超逼真

名醫孔繁錦再被控性侵少女！她逃出診所哭訴　檢建請加重其刑

122人礁溪桶後步道登山　回程少1個！他撐過一夜被找到

接彫博案下場慘　冤保母泣：托育站長害死多少家庭！社會局回應了

韓年輕女老師教室輕生亡！遭家長「打爆電話」霸凌　3萬人上街抗議

指控法國計畫「釋放遭扣押總統」　尼日軍政府：將引發流血衝突

電影遇疫情等5年開拍　林映彤作夢也在練「大叫驚醒」

管麟突爆初吻獻給黃薇渟！　她台上嚇呆「真實反應」黃豪平虧：活在古代嗎

柴柴散步躺著淡定躲雨　下秒颳大風「臉被吹歪」牠崩潰：夭壽喔

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

南投稅務出張所重開張　潮港城集團進駐讓歷史建築新生

8月新制明日上路一次看！禁用PLA免洗餐具、新青年購屋房貸開跑

高燒1週沒好轉！少女竟罹患「接吻病」　醫警告：肝功能恐受損

硬仗在即！強敵委內瑞拉火力凶猛　中華隊將派「怪投」應戰

社會熱門新聞

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

信義區砍人影片曝！男23秒追砍4騎士

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

騎士「絕影賽道日」自撞亡　主辦方說話了

台南最淫貪官爽抱妹子上床　建商繳600萬獲緩刑2年

高雄凹子底公園驚傳「鱷魚出沒」　真相令人傻眼

即／移工不明原因「闖入鐵道」！　遭自強號撞死

更多熱門

相關新聞

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

一名家長投訴，她29日帶7歲孩子到宜蘭童玩節戲水，不料孩子在玩「水戰車」時，設置的泳圈突然翻覆，導致孩子的臉遭鐵製幫浦刮傷，眼角也因為大力撞擊破皮濺血。對此，宜蘭文化局表示，事發後已將該設施全面撤除，也會對傷者提供完整的醫療給付。

兄弟檔砂車司機暴打小貨車父子　馬路變格鬥場

兄弟檔砂車司機暴打小貨車父子　馬路變格鬥場

太平山休園4天　明8時起恢復開園

太平山休園4天　明8時起恢復開園

即／杜蘇芮長浪帶來女性白骨　工人驚見躺頭城海邊

即／杜蘇芮長浪帶來女性白骨　工人驚見躺頭城海邊

宜蘭縣府打造「五漁村」旅遊新景點

宜蘭縣府打造「五漁村」旅遊新景點

關鍵字：

宜蘭礁溪桶後步道迷途失聯

讀者迴響

熱門新聞

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

蔡依林前男友罕見現身！

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面