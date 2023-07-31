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飛機餐出問題！英航「叫肯德基外送」乘客只吃1塊雞　撐12小時航程

▲▼英國航空（British Airways）班機供餐出問題，空服員緊急端出肯德基，但長達12小時航程旅客只吃到一塊炸雞。（圖／翻攝自推特／@aviationbrk、@aktivandrew）

▲英航班機供餐出問題，空服員緊急端出肯德基炸雞桶。（圖／翻攝自推特／@aviationbrk）

記者張寧倢／編譯

英國航空（British Airways）一架航班23日從加勒比海的英屬普羅維登西亞萊斯島（Providenciales）起飛，準備前往倫敦的途中發生供餐問題，機組人員在中繼站巴哈馬停留，緊急叫了肯德基外賣餐點，分給乘客。但由於數量不多，乘客在長達12小時的航程中只拿到1到2塊炸雞。

根據《商業內幕》報導，英航編號BA252航班23日從普羅維登西亞萊斯島起飛，中途停留巴哈馬首都拿索（Nassau），再前往目的地倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport），預計航程約為12小時40分鐘。

然而，據旅遊網站One Mile At a Time報導指出，由於飛機餐未被妥善冷藏，機上供應的所有食物都被報廢丟棄。有一名搭乘商務艙的旅客在社交媒體上發文透露，英航機組人員在預定停留巴哈馬的期間，訂了連鎖速食店肯德基的餐點，「分給一些幸運的乘客一塊炸雞。」照片中的女子手捧著兩塊炸雞，面露尷尬微笑。

▲▼英國航空（British Airways）班機供餐出問題，空服員緊急端出肯德基，但長達12小時航程旅客只吃到一塊炸雞。（圖／翻攝自推特／@aviationbrk、@aktivandrew）

▲英航空姐拿著肯德基炸雞桶送餐，但長達12小時航程中，有旅客只吃了1到2塊炸雞。（圖／翻攝自推特／@aviationbrk、@aktivandrew）

在一段網路流傳的影片中，英航的空姐、空少們拿著炸雞桶和夾子在走道上為大家送餐，還有乘客開玩笑地說，「請再給我一點好嗎？」事後英航向《商業內幕》表示，由於發生「不可預測的狀況」無法為乘客提供正常的餐飲服務，機組人員面臨食物短缺的問題，然而，機場可供的選擇有限，因此必須從其他地方採購，「我們的團隊立即採取了行動，確保顧客有東西吃。」

英航聲明指出，「我們為無法提供全套餐飲服務向乘客們道歉，我們不得不在這種狀況下臨時做安排。」飛機降落後，英航會向所有乘客發放一張點心招待券，「如果有人為此感到生氣，我們非常抱歉。」

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