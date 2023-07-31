「謝典林未觸黨紀紅線」　謝衣鳯：親郭派也認為郭選保送賴清德

▲謝衣鳳談胞弟謝典林退黨一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨，為彰化政壇投下震撼彈。謝典林的姊姊立委謝衣鳯擔任國民黨彰化縣黨部主任委員，今（31）日於立院受訪時坦言，自己和弟弟在下屆總統選舉的過程中想法不同，也還沒有打給弟弟，「我想今天即便是親人，如果跨越黨紀紅線，我也會做出處分，只是他今天先退黨，我沒辦法在家人立場上給他支持，我對他抱歉，但我身為主委就是有責任要負責。」

謝典林的退黨聲明日期為7月24日，也就是國民黨全代會的第二天，但選在侯友宜今天訪日的時間公開宣布退黨，對此謝衣鳯說，每個人在這個抉擇過程中，都有自己的邏輯思考、推理方式，當初國民黨會提出侯友宜成為國民黨候選人，是經過多方溝通、非常公正的標準共同推出的。她也透露，家人有勸過謝典林，但自己作為黨部主委沒有做以上溝通，也許有些人會認為黨紀是紅線、有固定軌跡，但我們只是朝向同樣的方向，不要落群太遠，為了同樣的目標努力。

謝衣鳯也自揭與親郭、親柯人士深入討論過，的確認為選舉過程如何完成台灣共同心願，是在野現在候選人共同努力的方向，他們也認為郭的獨立參選是保送賴副總統，那就不是台灣人民希望達成的目標。

另外，謝衣鳯也坦言，稍早祕書長黃健庭已致電，希望可以考量到今天是侯友宜訪日第一天，希望受訪發言控制在黨的範圍裡，不希望影響侯的訪日行程。