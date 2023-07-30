▲基隆Podcast宣導防溺水口訣，AED急救功能知識大揭密。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」本週第二季第10集，主持人余治明邀請消防局長向永財，與消防局行政科長科蘇元鏞，宣導防溺水的口訣與溺水救援經驗，並分享AED急救器材不為人知的有趣冷知識。向永財強調，過去10年因火災死亡的人數共有28人，而因溺水死亡的人數達65人，多出整整一倍，提醒現在正值暑假期間，在外戲水一定要注意安全。

向永財表示，台灣夏日炎熱，許多人會選擇去戶外戲水，常發生許多溺水事件，為此市府積極加強溺水宣導工作，甚至特別請市長錄音，針對常見的戲水地點與垃圾車廣播進行宣導，希望能夠減少憾事發生。

向永財指出，從事水上活動要記得「挑三檢四」的口訣：1、「挑」選設有救生人員值勤的水域；2、「挑」選天氣狀況良好之時段；3、「挑」出暗藏惡流處所並遠離。1、「檢」視自身健康狀況；2、「檢」查有無穿著游泳衣救生衣；3、「檢」查附近是否有無救生繩、圈或具有浮力之物品；4、隨時「檢」視環境狀況。

蘇元鏞也補充，關於AED急救冷知識，若真的不幸發生溺水，很多人以為利用AED急救器材，就能讓沒有心跳的人，重新恢復心跳，這個影視劇中誇大的效果。事實上AED只能去除心臟不規律的顫動（也就是先將患者心臟電停，設法使其重開機），再透過CPR按壓的方式重新賦予心臟規律跳動，他也呼籲民眾可以多加學習CPR的步驟，當意外發生時就能派上用場。

主持人余治明表示，來到夏季許多民眾會來到溪邊或海邊戲水，然而這些戲水地點常常有一些潛在的危險，時常導致意外的發生，造成終生的遺憾。因此在夏季玩水之餘，除了要注意戲水地點是否安全，也需要具備如何自救或求救的相關知識，當意外來臨時不僅能幫助自己，也能就能救他人一命。

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