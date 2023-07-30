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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲曾告知「傾向禮讓國民黨」　謝立功不選基隆立委了

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,謝立功。（圖／記者李毓康攝）

▲謝立功。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨基隆市議員呂美玲日前因祥豐營區彈藥庫爆炸案，嗆民眾「你討中共打」、「請中共照顧基隆人」說法惹議，因此退出國民黨，隨後傳出要加入民眾黨選立委，使她29日晚間否認。原本喊出想代表民眾黨選基隆市立委的前秘書長謝立功30日表示，民眾黨主席柯文哲告知，基隆傾向禮讓藍營參選人而不提名，因此正式宣布不參選。

卸下秘書長職位的謝立功，早早喊出想代表民眾黨投入基隆市立委選舉，但遲未獲得黨內提名；面對外傳呂美玲要加入民眾黨參選基隆市立委，謝立功29提及，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對本黨傷害。

謝立功此番言論，被外界認為是怕呂美玲搶走基隆立委提名才發文，對此，謝立功30日再度發文表示，考量基隆立委在野確實必須團結，才能下架無視人民痛苦的民進黨，且柯文哲曾當面告知，「基隆區域傾向禮讓藍營參選人而不提名」，並建議他多思考其他做法，所以自己先持續勤走基層，發現並解決基隆鄰里問題。

謝立功提及，未料在競選過程中，竟出現了呂美玲的「討打」事件，且也傳出加入民眾黨的消息，「討打之亂」風波若不慎重應對，將衝擊民眾黨全台選情，所以才呼籲黨中央能盡快澄清，「沒想到竟然有人以為是怕呂美玲搶走立委提名，才發文『黑』民眾黨，實令人遺憾。」

謝立功強調，自己經歷過此種抹黑、抹綠的侮蔑事件，自己一生擔任公職、教職為國為民，絕不接受這種沒水準的攻擊，因此正式宣布「本黨基隆區域立委部分，決定交給其他有志之士，成功也不必在我。」自己未來將會用我的方式繼續努力，繼續找出基隆問題，並協調各方資源與單位解決基隆民眾問題，這才是民眾黨「以民為本」的初衷。

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