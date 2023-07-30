印度女稱殺夫棄屍！警隔天「找到死人」　他驚：原來我掛了

▲努沙德不堪妻子阿富薩娜家暴，逃家1年多才被找到。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度喀拉拉邦發生離奇「死而復生」事件，一名被妻子謀害、遺體下落不明的34歲男子，日前被發現在一座農場當農工。而他拒絕找警察或向親友透露下落的原因，竟是「太害怕老婆」，但他自稱謀害親夫的妻子，則被警方逮捕訊問。

據《今日印度》報導，努沙德（Noushad）的25歲妻子阿富薩娜（Afsana），因被認為與丈夫失蹤1年5個月案件有關並涉有重嫌，遭印度警方逮捕，未料她向警方供稱丈夫已死、屍體被掩埋隔天，員警就在兩人住處北方近100公里遠的農場找到努沙德。

不知道自己被妻子謀害棄屍的努沙德，向警方坦承之所以逃家超過1年，是「我太害怕我老婆啦」，自己是不堪家暴才逃到這座村莊的農場當農工，讓得知真相的員警們哭笑不得。

阿富薩娜因做出非事實陳述、明顯誤導辦案，仍處於被捕狀態，警方除了繼續瞭解她說謊原因，也將帶她前往自己口中的「棄屍地點」做進一步調查。此外，通報努沙德失蹤的不是妻子阿富薩娜，而是他的父親。

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