自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

▲男子有「大胸肌」，醫一看卻直呼「這跟一般的壯不一樣！」（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名48歲男子因為皮膚癢就醫治療，經過檢查後皮膚並無異常，不過醫生卻發現男子眼白泛黃，手掌、身上出現蜘蛛痣，胸部還出現女乳化現象。經過醫生進一步檢查才發現，原來男子因為喝了10多年的藥酒，出現肝硬化的情況。

皮膚科醫師趙昭明日前在《健康2.0》節目中表示，過去曾遇過一名男患者，因皮膚癢就醫，不過檢查後並無異常。不過醫生卻發現，男子眼白泛黃，將對方上衣掀起後，更發現手掌、身上都出現蜘蛛痣，於是便安排進一步檢查，沒想到竟發現男子已經「肝硬化」。

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趙昭明指出，該名男子是一名水泥工人，非常自豪自己的胸肌訓練的很大，不過其實男子的胸部大並非胸肌，而是女乳化現象，且其乳頭也異常偏大。

而趙昭明也表示，後續深入了解才得知，原來男子平時會喝藥酒來補身體，且這個行為持續了10多年。因藥酒內含有酒精，才會導致肝功能出現損壞，最終變成肝硬化的情況。

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