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賓士逆向撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹　網驚：在抓姦？

記者朱祖儀／綜合報導

發生什麼事？近日有一段影片在網路上流傳，看到一輛灰色賓士逆向攔下一輛白色藍寶堅尼跑車，隨後一對黑衣男女還衝到副駕駛座，試圖將女乘客拉下來，期間聽到女方不停尖叫，不過超跑駕駛沒有上前幫忙，只在一旁打電話旁觀，這畫面讓全場看傻，「是在抓姦嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲賓士攔下藍寶堅尼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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一名網友在臉書「爆廢1公社」轉傳一段影片，看到賓士駕駛逆向開到藍寶堅尼前方，接著一對黑衣男女隨即衝到對方的副駕駛座，準備將車上的長髮女子拉下來，聽到女方不停尖叫大喊，在此之前雙方似乎也有碰撞，在地上能看到部分掉落零件。接著超跑駕駛下車，不過並非聲援女伴，而是走到旁邊向後車揮手示意，還開始打電話。

吵到一半長髮女子下車，生氣叉腰向和黑衣男互嗆，「你想怎樣啦」、「你怎麼樣了？」不過其餘對話因為距離太遠，沒辦法聽清楚，也只看到後方車輛因為2車衝突而塞成一團，無法得知影片的後續結果，讓原PO好奇問「到底發生什麼事要在路中間攔車？」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲女子和黑衣男對嗆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

不少網友看到後紛紛表示，「可能想開藍寶堅尼」、「那隻牛很兇」、「他們不是很愛砸車？這台不敢砸？」「把前科解鎖之後，做什麼都沒顧忌」、「不砸車，因為很貴」、「標準的8+9小屁孩，自以為很邱（囂張）很大尾」、「怎麼看全場還是小牛注目焦點」、「難得這次沒砸車耶」、「我要看大場面」。

也有許多人猜測，「是不是討客兄」、「賓士已滿足不了妹子，直接升級藍寶堅尼」、「看起來是原賓士妹跟牛跑了」、「又是一個偷吃被抓到嗎」、「想要生活過得去，必須頭上加點綠」、「寧可在牛車上哭，也不願意在賓士車上笑」、「依我多年經驗，應該是要載去開房間，結果被男友知道，半路攔截」、「愛是一道光，綠到讓人慌？」

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