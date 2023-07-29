梅花鹿遭竊1死2傷！鹿群受驚「猛撞護欄逃竄」　園方心疼發聲了

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣恆春鎮郭姓鎮民經營的「鹿境」梅花鹿生態園區，近日遭竊賊趁著杜蘇芮颱風來襲，入侵以徒手抱走3隻梅花鹿，事後雖已尋回，但其中1隻返園後因失溫而死亡；遭丟棄的成鹿也有骨折傷勢，情況不樂觀。對此，園方表示，目前已將受傷成鹿送往屏科大治療，飼育員也陪同其他梅花鹿過夜，安撫受驚情緒，期盼類似的事件不要再發生。

「鹿境」梅花鹿生態園區29日下午發文表示，失竊的小鹿「大街」與「小草」在警方的允許下，已經帶回園區照顧，不過大街因嚴重失溫，即使園方用熱敷袋、電熱毯、吹風機、灌食餵奶、按摩連續4個小時不間斷，仍然宣告不治；小草則在喝到媽媽的母奶後，情緒已較為穩定。

▲2頭幼鹿遭竊賊以每隻1萬元賤價賣出。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於被拋棄的成鹿「薯條」經獸醫初步評斷，有骨折及內傷的情形，將送往屏科大接受治療。鹿境指出，除了上述3隻被帶走的鹿外，鹿舍裡的鹿因過度驚嚇不斷衝撞護欄與逃竄，過半的鹿身上均有大小不等的傷口，「為了讓梅花鹿們較為安心，近日皆是由牠們最熟悉的資深飼育員陪同過夜、安撫情緒。」

鹿境最後也呼籲，如果對於梅花鹿有任何的好奇，歡迎直接與他們聯繫討論，「只要是合理的範圍內，我們一定會大力的協助，現今犯嫌已落網，也衷心期盼類似的事件往後都不要再發生了。」

▲小偷颱風天偷梅花鹿，成鹿太重四肢綑綁拋棄暴雨中。（圖／翻攝自鹿境 Paradise Of Deer）

恆春警方調查，潘、陳2嫌因有買家「下訂單」要買梅花鹿，因此心生歹念，趁著27日凌晨颱風夜闖入恆春一處生態園區中竊鹿，一次帶走1大2小共3頭梅花鹿，不料因成鹿體型太大不好搬運，2嫌不顧成鹿四肢處於被綑綁狀態，竟狠心將牠隨意丟棄路邊水灘中，僅帶走2頭幼鹿。

▲遭丟路旁水灘的成鹿腿部骨折，雖被園方救回，但狀況不樂觀。（圖／業者提供）

園方隔天巡視園區，發現成鹿受傷躺在地上，驚覺有人闖入，經清點後少了2頭幼鹿，全案因此曝光。警方獲報後立即前往現場勘察採證，檢視監視器發現竊嫌係於凌晨3時許潛入園區偷鹿後逃逸，迅速掌握2嫌身分，並於29日將2嫌逮捕，全案依竊盜罪嫌移送。