烏克蘭揮旗宣布從俄軍手中奪回村莊　普丁認：反攻力度增強

▲烏克蘭宣布奪回頓內茨克一處村莊,並試圖突破俄羅斯軍隊的防禦工事。圖為烏克蘭前線士兵。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

烏克蘭政府27日表示,烏軍在東南部俄佔地區展開反攻,以緩慢且穩定的速度向南推進,並從俄羅斯手中奪回村莊,總統澤倫斯基也發布影片,顯示烏軍士兵在解放的定居點舉著烏克蘭武裝部隊的旗幟。俄羅斯總統普丁也承認,烏克蘭過去幾天加大了反攻強度,但他說所有攻勢皆被俄軍擊退。

根據路透社報導,澤倫斯基的官方Telegram頻道27日發布一段影片顯示,烏克蘭士兵在頓內茨克州一處被毀壞的建築內舉旗慶祝並表示,「烏克蘭第35海軍陸戰旅和國土防禦部隊『Ariy』完成了任務,解放了Staromaiorske村,榮耀歸烏克蘭!」副國防部長馬里亞爾(Hanna Maliar)證實奪回這處村莊,並表示「我們的捍衛者正在持續清理定居點。」

