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烏克蘭揮旗宣布從俄軍手中奪回村莊　普丁認：反攻力度增強

▲▼烏克蘭士兵還在巴赫姆特前線奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭宣布奪回頓內茨克一處村莊，並試圖突破俄羅斯軍隊的防禦工事。圖為烏克蘭前線士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭政府27日表示，烏軍在東南部俄佔地區展開反攻，以緩慢且穩定的速度向南推進，並從俄羅斯手中奪回村莊，總統澤倫斯基也發布影片，顯示烏軍士兵在解放的定居點舉著烏克蘭武裝部隊的旗幟。俄羅斯總統普丁也承認，烏克蘭過去幾天加大了反攻強度，但他說所有攻勢皆被俄軍擊退。

根據路透社報導，澤倫斯基的官方Telegram頻道27日發布一段影片顯示，烏克蘭士兵在頓內茨克州一處被毀壞的建築內舉旗慶祝並表示，「烏克蘭第35海軍陸戰旅和國土防禦部隊『Ariy』完成了任務，解放了Staromaiorske村，榮耀歸烏克蘭！」副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）證實奪回這處村莊，並表示「我們的捍衛者正在持續清理定居點。」

俄羅斯總統普丁27日向俄羅斯電視台表示，烏克蘭對具有重要戰略意義的南部地區的襲擊強度已經升級，但烏克蘭沒有取得任何進展，因為每一次進攻都被俄軍擊退了，莫斯科的部隊造成敵方重大損失。

澤倫斯基說，在烏克蘭東南部的反攻速度比他預期的還要慢，但他曾在26日讚揚前線戰場取得了「非常好的結果」，不過未透露更多細節。美國匿名官員26日也向媒體表示，烏克蘭在至少一個戰線部署了更多受過西方訓練的部隊，但仍保留了一些部隊人員，表明反攻已經邁入了新階段。

對此，烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）回應路透社稱，前線沒有新的情況，「在南方，我們正在緩慢但穩定地推進當中。」

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