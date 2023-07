俄直升機「勾到電線」失控瞬間曝！出團觀光卻墜毀　4人活活燒死

▲俄羅斯阿爾泰共和國一架觀光直升機墜毀,機上16人中有4人不幸死亡。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯一架觀光直升機27日於西伯利亞西南部的阿爾泰共和國(Altai)墜毀,流傳的現場影片顯示,直升機原本即將降落,卻在距離地面大約1公尺的高度,不慎碰觸到電線而失控墜毀,瞬間起火燃燒。最初傳出6人身亡,但官方隨後下修數據為4人死亡,10人受傷。

Mi-8 helicopter crash kills six in Russia's Altai Republic - Emergency Services



