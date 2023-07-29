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埋凍土「4.6萬年線蟲」一澆水就復活！　還產下100多個後代

▲▼給水就甦醒！4.6萬年前線蟲「復活」　科學家驚：還生下數百個後代。（圖／翻攝自PLOS Genetics）

▲埋凍土「4.6萬年線蟲」一澆水就復活，還產下100多個後代。（圖／翻攝自PLOS Genetics）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯科學家團隊近日發布了一項研究成果，他們在西伯利亞的永久凍土中，找到並復活了沉睡長達4.6萬的線蟲，這些線蟲僅依靠水分及食物就順利「起死回生」，期間還產下了100多個後代，不過這些復活的線蟲僅存活1個月就走到生命的盡頭。

根據美國Newsweek報導，俄羅斯土壤理化與生物科學研究所研究員莎蒂洛維奇（Anastasia Shatilovich），2017年在西伯利亞的永久凍土中找到了一群被冷凍的線蟲，她立刻把這些冷凍線蟲帶往德國馬克斯•普朗克研究所（Max Planck Institutes），找來分子細胞生物學和遺傳學專家一起展開研究。

分子細胞生物學和遺傳學專家泰穆拉斯（Teymuras Kurzchalia）當時正在研究，某些動物（如線蟲、輪蟲與緩步動物）是如何在進入「隱生狀態」，藉此渡過極端不利的生存環境，因此當莎蒂洛維奇拿著線蟲找上門時，他立刻被吸引並參與研究。

▲▼給水就甦醒！4.6萬年前線蟲「復活」　科學家驚：還生下數百個後代。（圖／翻攝自PLOS Genetics）

▲▼給水就甦醒！4.6萬年前線蟲「復活」　科學家驚：還生下數百個後代。（圖／翻攝自PLOS Genetics）

▲科學家在西伯利亞凍土找到4.萬前的線蟲，還成功把該線蟲復活。（圖／翻攝自PLOS Genetics）

研究團隊解凍線蟲後，用碳-14檢驗周遭的植物，認為這一群線蟲大約來自46000萬前。泰穆拉斯表示，線蟲為了渡過零下80度的極端環境，一度處於「死亡卻活著」的隱生狀態，透過脫水、停止身體機能與新陳代謝的方式假死，被團隊提供食物與水分後「起死回生」。

線蟲復活後不但可以移動與進食，在死亡前還產下了100多個後代，研究團隊成員說，「我們認為牠們是活的，因為牠們會移動，還吃掉了培養板上的細菌，然後進行繁殖」。研究團隊也分析了線蟲的基因組，認為這些線蟲是從未被發現的物種，後續被命名為Panagrolaimus kolymaensis。

這一些線蟲的成功復活，創下人類有紀錄以來，以「隱生狀態」復活的最古老動物，相關論文一經發布立刻引發學界震撼，原因是

論文在科學期刊《PLOS Genetics》發表後掀起震撼，因為大眾認知的「最強生物」水熊也只能在冷凍30年後復活，而人類復活過最古老的生物體細菌孢子，雖有超過4000萬年的年紀，但其被密封在琥珀裡的滅絕蜜蜂體內，與該線蟲和水熊差異極大。

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