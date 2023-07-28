酒駕男撞死單親爸判7年2月　死者母5字回應更掛念2歲孫女怎麼辦

▲李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸一審判刑7年2月，王母委任律師游敏傑（左）、何仁崴（右）聆判後受訪，轉達王母認為判決結果「還可以接受」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院首件國民法官參審個案，審理男子李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸所涉酒駕肇事致人於死罪嫌，今（28日）判處李男7年2月徒刑。王男母親委任的2位律師游敏傑、何仁崴受訪表示，法官判決理由回應王母心聲，就是李男肇事後一連串脫序行為，延誤王男送醫，王母對一審判決結果「還可以接受」，更關注後續附帶民事求償約1000萬元的進度。

李佳修案也是全國首件由國民法官參審判決的酒駕致死事件，刑度為3年以上10年以下法定刑的中重度。王母今委任游敏傑與何仁崴代為到庭聆判，游敏傑受訪說，今天判決理由有回應被害人家屬的期待，家屬最在意事故發生後，李佳修做出一連串脫序行為，延滯王男的救治，國民法官審判過程中，確實有注意、聆聽到王母的心聲。

2位律師表示，第一時間將判決結果告知王母，「她是覺得『還可以接受』」，但「我們比較重視的是，未來的補償」。記者詢問雙方有無協商賠償事宜、王男將如何支付賠償，游敏傑苦笑說，「這一點從我們提起附帶民事求償，之後就沒有消息了。」

游敏傑表示，王家提起的附帶民事求償共約1000萬元，主要是王男2歲女兒的扶養費，「因為小孩還很小」，其餘為家屬慰撫金，先前協商時，對方要求扣除200萬元汽車強制責任險理賠，其餘分期付款但沒提出具體方案。游敏傑說，曾建議對方貸款一次付清賠償，對方再慢慢還貸款，這樣比較合理，「不能將分期給付的不利益，丟諸在被害人身上，這樣是不對的！」