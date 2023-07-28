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國軍8／1人事異動　余劍鋒接任陸軍官校校長

▲▼余劍鋒少將(右)。（圖／取自Facebook／國防部發言人）

▲余劍鋒少將（右）將接任陸軍官校校長。圖為2018年畫面（圖／取自Facebook／國防部發言人）

文／中央社

軍方人士27日指出，國軍8月1日將有人事異動，曾任駐美軍事代表團長的陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒，將調任陸軍官校校長。

軍方人士晚間向中央社記者證實，8月1日人事異動，陸軍部分，國防部人次室中將次長李定中調金防部指揮官、六軍團中將副指揮官劉沛智調國防部人次室次長、金防部中將指揮官陳忠文調陸軍司令部副司令、陸軍司令部後勤處少將處長劉暐欣調陸軍六軍團中將副指揮官、陸勤部運輸處少將處長孔令榮調陸軍司令部後勤處長、陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒調陸軍官校校長、陸軍官校少將校長侯嘉倫調八軍團參謀長。

海軍方面，海軍教準部中將指揮官敖以智調海軍司令部副司令、海軍司令部中將委員許金騰調海軍教準部指揮官。

空軍方面，空軍司令部少將副參謀長陳黃榮調國防大學空軍學院院長、空軍司令部後勤處少將處長林志宏調空軍司令部副參謀長、空軍保修指揮部少將指揮官蔡進精調空軍司令部後勤處處長。

空軍航空技術學院少將校長田忠儀調空軍保修指揮部指揮官、空軍第六聯隊少將聯隊長林照川調松指部指揮官、松指部少將指揮官楊炳申調任空軍第六聯隊聯隊長。

空軍司令部後勤處上校副處長李瀚鼎調航空技術學院少將校長、通次室電戰規劃處少將處長蕭人瑾調通航聯隊聯隊長。

特別的是，余劍鋒為美國維吉尼亞軍校畢業、曾任駐美軍事代表團長，未來接任陸官校長後，更是陸軍官校創校以來，第一位畢業於外國軍校的校長。此外，蕭人瑾為空軍首位女性將軍，此次調任空軍通航聯隊長，將成為空軍史上第一位女性聯隊長。

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