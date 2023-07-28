國軍8／1人事異動　余劍鋒接任陸軍官校校長

日本基於去年底通過的國家安全保障戰略3文件所擬定的新版防衛白皮書今天出爐，內容強調日本的安保環境正進入新的危機時代，有必要徹底強化包括擁有「反擊能力」在內的防衛能力。白皮書中對台灣議題的描述比去年更升級。