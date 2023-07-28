因疫情延期2次！世大運今晚開幕　習近平：認真兌現莊嚴承諾

▲大陸國家主席習近平將出席開幕式並宣佈本屆大運會開幕。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

受疫情影響二度延期，第三十一屆世界大學生夏季運動會開幕式終於今（28）日晚在四川省成都市舉行。大陸國家主席習近平將出席開幕式並宣佈本屆大運會開幕。今天中午，習近平與夫人彭麗媛在成都金牛賓館宴請國際貴賓，同時指出，「歡迎大家到成都街頭走走看看。」

大陸官媒《新華社》報導，習近平和夫人彭麗媛在四川省成都市金牛賓館舉行宴會，歡迎出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式的國際貴賓。

出席的貴賓分別是印尼總統佐科威和夫人伊莉亞娜、茅利塔尼亞總統加茲瓦尼、蒲隆地總統恩達伊施米耶、蓋亞那總統阿里、喬治亞總理加里巴什維利、斐濟總理蘭布卡，以及國際大體聯代理主席艾德。

習近平發表致辭指出，成都大運會將於今晚正式開幕。中國秉持簡約、安全、精彩的辦賽理念，克服新冠疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻。

習近平強調，要把成都大運會辦成一屆具有中國特色、時代氣息、青春風采的國際體育盛會，讓來自世界各地的青年朋友因成都大運會相聚相知，增進理解，為促進人類進步事業提供新動力。

▲2023成都世大運開幕式煙火彩排。（圖／CFP）

習近平說，要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來。深化交流互鑑，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑑的態度對待多種文化。

習近平指出，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一。「歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。」

據悉，蔡奇、丁薛祥、王毅、李幹傑、王小洪、諶貽琴等出席活動。歡迎宴會開始前，貴賓們一起欣賞四川非物質文化遺產展示。

成都世大運原定於2021年舉辦，但受到疫情影響，一共延期兩次，最後決定 於2023年7月28日至8月8日舉行。