交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

▲疫情解封後觀光業復甦，導遊與領隊的需求跟著提高。（圖／記者李宜秦攝）

文／中央社

今年3月的導遊、領隊人員考試是最後一次由考選部辦理，明年起將改由交通部舉辦；考試院長黃榮村說，盼交通部能持續精進評量模式，以符合觀光旅遊業的發展需求。

考選部透過新聞稿表示，配合發展觀光條例修法，導遊領隊證照評量，將從民國113年起改由交通部舉辦；上午在考試院會中，考選部進行專技人員普通考試導遊、領隊人員國家考試辦理情形總結報告。

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黃榮村說，今年是考選部最後一次辦理導遊領隊考試，感謝20年來參與這項考試的典試人員，及協助試務工作的縣市政府、機關及學校；期許交通部接手辦理後，能持續精進評量模式，以符合觀光旅遊業的發展需求。

考選部指出，從93年11月起首次舉辦導遊人員及領隊人員考試，到112年止累計共辦理20次，期間及格人數共23萬4313人，其中導遊人員11萬6437人、領隊人員11萬7876人，為觀光服務業考選質優量足及滿足市場多元文化的適格人才。

考選部說，為使交通主管機關能依旅遊人員變化及業界實務需求，隨時調整作法，補足所需的導遊及領隊人力，立法院在111年5月三讀通過修正發展觀光條例第32條，將導遊及領隊取才方式由考試主管機關辦理考試，修正為交通主管機關辦理評量；並經行政、考試兩院協商後，從112年7月1日起施行。

考選部表示，今年3月是考選部最後一次舉辦導遊、領隊人員考試，各類科及格率都維持與歷年考試相當，確保多年一致的考試信效度，順利完成歷史任務。