酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

▲李佳修酒駕撞死單親爸，政府將代墊補償家屬73萬元，未來在向李佳修求償。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子李佳修去年11月酒駕飆車，在行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，全案28日將由台北地院國民法官做出一審宣判，在此之前，台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會經討論後，決定補償死者留下的孤女精神撫慰金、遺屬補償共73萬餘元，未來並將向李佳修提告追討這筆補償金。

李佳修在2022年11月14日凌晨，在大安區夜店幫朋友慶生後，前往酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備前往李男家續攤，分搭2輛車在路上狂飆競速，從忠孝東路4段上的酒店離開，李男所搭乘的BMW原本是由14歲少年駕駛，但李嫌少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，李從忠孝東路4段開飆到行政院前，只花4分鐘左右。

就在李男高速駛進忠孝西路地下道時，撞翻前車王男駕駛的車輛，王男彈出被壓在車底身亡，警方獲報後隨即到場，李男趁著酒意嗆聲拒捕，警方對空鳴槍，李男仍囂張揮舞雙手，警方連開2槍射中李男，李男痛得倒地抽搐，同行的14歲少年則嚇到趴地就逮。

案經檢察官陳雅詩調查後，依酒駕肇事致死、妨害公務等罪起訴李佳修，成為台北地院首宗受理的國民法官參審案件，經國民法官密集審理，預計28日下午宣判，在此同時，犯罪被害人保護協會也協助死者家屬，向北檢申請補償金，死者遺留的幼女獲償73萬餘元，不過這筆錢只是公庫代墊，未來北檢仍將向肇事者李佳修求償。