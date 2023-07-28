全國首件素人參審酒駕致死案...法院下午宣判　刑期輕重成焦點

▲李佳修（白衣者）酒駕肇事後，對趕來處理的警員叫囂。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北地院首件國民法官參審個案，本周連續2天審理男子李佳修無照酒駕撞死陳姓單親爸、被控酒駕肇事致人於死罪嫌，法定刑最重可判刑10年，李的辯護律師請求量處5年到6年徒刑，檢方建請判處7年6月到9年徒刑，6位素人國民法官與3位職業法官昨共同評議後，將於今（28日）下午1點30分宣判。本案也是國民法官參審新制今年（2023年）元旦起施行後，全國第1件由國民法官審判的酒駕撞死人案件。

本件案情為李佳修（22歲，在押）去年（2022年）11月14日清晨4點多，先後在北市忠孝東路4段的夜店與酒店喝完酒，搭乘14歲曾姓少年駕駛的BMW轎車離開，他嫌少年開得慢，上路約4分鐘就中途接手，換他沿北市忠孝東路往西疾駛，不到2分鐘後，在行政院前的忠孝西路車行地下道口，高速追撞王姓男子駕駛的前車造成翻滾。

25歲王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內22歲江姓女乘客受傷。李佳修仗著酒意對趕來處理的警員叫囂，被警員開槍打中左大腿，痛得倒地抽搐，送醫抽血換算呼氣酒精濃度每公升1.085毫克，出院被羈押至今。檢方今年3月8日起訴全案，其中李男所涉酒駕肇事致人於死、過失傷害罪嫌由國民法官參與審判，妨害公務等罪嫌另案審理。

▲李佳修酒駕肇事嗆警被開槍打傷左大腿，急救出院後坐輪椅被移送法辦、羈押至今。（資料照／記者邱中岳攝）

本案由審判長兼受命法官林鈺珍，2位陪席法官吳玟儒、洪甯雅，與3男3女6位國民法官，以及3男1女4位備位國民法官組成合議庭共同聽審。李男出庭都認罪，辯護律師劉迦安、范瑋峻試圖為他爭取自首與情堪憫恕雙重減刑，並主張死者王男違規變換車道釀成追撞，也有過失。辯護律師建請量處李男5年到6年徒刑。

台北地檢署派出3位檢察官高光萱、黃振城與楊舒雯組成公訴團隊，提出第一時間抵達現場的2位警員所佩戴密錄器蒐證畫面，佐證李男最初被質問時，反覆狂叫「車子不是我的，不是我開的」，不構成自首，無照酒駕更不符合「情堪憫恕」減刑資格。檢方建請量處李男7年6月到9年的中高度刑期，外加併科罰金30萬元到50萬元。

王男的母親委任律師游敏傑、何仁崴以告訴代理人身分替她表示意見。游敏傑強調街道監視畫面證明，李男遠遠就看見王男的車，撞擊前至少踩4次煞車，有足夠距離與時間減速卻反而加速追上，「根本不是煞不及」，游敏傑喊話李男真誠面對自己錯誤，別再說「自己不小心，我會抄佛經」這類「卸責的謊言」。