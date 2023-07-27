統領廣場熱心公益　邀請藍迪兒童之家孩童快樂FUN暑假

▲Home.焙小日子製作餅乾，過程中還會說故事給小朋友聽。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場熱心地方公益，每年都會舉辦愛心公益活動。暑假期間特別邀請「藍迪基金會-藍迪兒童之家」27日前來體驗小小職人活動，有3F「Home.焙小日子」手作餅乾、還有「小小樓管」巡館日常，最後享用8F「bb.qCHICKEN」韓式美食與炸雞，讓小朋友們能在精彩豐富活動中渡過快樂難忘的暑假。

藍迪兒童之家為桃園市第一家嬰幼兒庇護所，為0-18歲兒少安置機構，主要任務為陪伴、返家、自主、追夢，為了讓小朋友在職人體驗中發揮創意以及探索未來興趣，統領與館內品牌廠商精心策劃安排此活動。

▲bb.q CHICKEN餐廳享用美食，過程中搭配有獎徵答。（圖／統領廣場提供）

為了藍迪兒童之家小朋友們，渡過快樂難忘的暑假，桃園統領廣場特別規劃了「我是小小烘焙師」，透過實作體驗中激發學習動機、發掘自我潛能，還增加「小小樓管」巡樓的實務體驗，而在整個體驗活動結束後招待小朋友bb.q CHICKEN韓式美食作為此活動的Ending，現場精彩活動加上有獎徵答讓小朋友們玩的不亦樂乎。

此次也力邀館內合作品牌8F bb.q CHICKEN(全家國際餐飲股份有限公司)、3F Home.焙小日子(麗山顧問股份有限公司)一起響應公益贊助活動，共同為孩子們加油打氣，統領廣場未來也會多舉辦相關活動，讓關懷的力量更強大，以實際行動為關懷兒童做出社會貢獻，讓下一代變得更好。

▲統領廣場攜手聯新醫院一同反毒，與超級英雄們大合照。（圖／統領廣場提供）

除了舉辦小小職人公益活動之外，8/6並與聯新國際醫院反毒教育資源中心共同舉辦「藥魔鬼怪速速退散-民俗反毒特展」活動，主要宣導遠離毒品、驅毒避凶以及了解毒品，特展中可以看到被濫用的毒品及吸入性物質化成各種藥魔鬼怪，以警示民眾藥物濫用與染毒的可怕後果。現場會有多位超級英雄來到現場，歡迎大小朋友們一起來支持反獨對毒品說不。