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金溥聰不懂「執政大聯盟」　朱立倫「講半年了」：就是非綠大聯盟

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

侯辦執行長金溥聰日前接受媒體專訪，不滿黨主席朱立倫未先溝通就在全代會拋出「執政大聯盟」。朱今（27）日對此表示，非綠大聯盟或是在野團結這個議題是大家的共識，這半年已經跟侯友宜討論很多次，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。對於金喊話再多多溝通，朱表示，溝通完全沒有問題，隨時都有保持密切的電話或者是見面聊各項議題。

朱立倫今天對於金溥聰對執政大聯盟的質疑做出說明，他表示，有關非綠大聯盟、在野大聯盟，這半年來已經講過非常多次，跟侯友宜在討論的過程當中也都有提到，在全代會前一天預演時，相關的議題也都有談過。

朱立倫指出，非綠大聯盟或是在野團結這個議題是大家的共識，民眾期待下架民進黨、政黨輪替、讓台灣更好，這就是國民黨的主軸，未來國民黨重返執政之後，當然希望大家一起來成為一個執政大聯盟，為台灣打拼，這是一個目標也是理想。

朱立倫表示，所以這個目標要結合所有在野、非綠力量，大家共同來努力；過程中很辛苦，但一定要全力以赴，而且要在形成過程中不斷堆疊，包括立法院黨團常常在很多的議題上是必須要跟在野黨一起來合作的，昨天他還跟黨團總召曾銘宗提到此事，要跟民眾黨有共同的議題，共同代表民意來監督民進黨，未來才能夠一起團結努力。

朱立倫進一步指出，幕僚之間的溝通，或者是各地區立委之間，大家不要親痛仇快，也不要造成讓民進黨開心的情況，大家一起來堆疊善意，最後就會水到渠成，所以藍白之間或者是在野之間，本來就是應該這樣不斷努力，最後達到共同的目標。

至於金溥聰喊話要再多溝通，朱立倫表示，溝通完全沒有問題，隨時都有保持密切的電話或者是見面聊各項議題。

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