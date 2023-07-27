G罩杯網紅實測日本「歡樂杯」　全溢出畫面公開

記者崔子柔／綜合報導

每個國家的內衣罩杯大小略有不同，其中日本又常被說是「歡樂杯」，YouTuber「蘋蘋澎澎」昨（26）日發布她到日本實測內衣尺寸的影片，她平時在台灣都買G罩杯，結果在日本平價內衣品牌店裡，完全挑不到合適的尺寸，連H罩杯的款式都罩不住，估計她的尺寸在日本達到「I級」。

蘋蘋澎澎先到aimerfell店內，量出H70尺寸，結果許多款式最大都只做到E罩杯，選出幾款試穿後，發現「全部都太緊了」，店員推薦的E罩杯款式完全不能穿，H罩杯也會溢奶，「快要掉出來」。

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▲▼蘋蘋澎澎H罩杯內衣實測。（圖／翻攝自YouTube／蘋蘋澎澎PINPINPONPON）



蘋蘋澎澎表示，因為aimerfell的內衣最大尺寸只做到H罩杯，她認為店員在替她測量時，有刻意「勒緊一點」。

蘋蘋澎澎接著到PEACH JOHN試穿，發現店裡的內衣都有超級厚的墊，最大的尺寸則是做到G罩杯，但連G罩杯都是帶有厚墊，她試穿後也是嚴重溢奶，並展示若穿著溢奶的內衣，再套上襯衫，胸前會是完全凹凸不平的狀態，「不適合自己，穿出去也不好看」。

▲蘋蘋澎澎示範溢奶內衣套上衣服後的效果。（圖／翻攝自YouTube／蘋蘋澎澎PINPINPONPON）



蘋蘋澎澎最後說，雖然PEACH JOHN的罩杯稍微做得大一些，「但畢竟日本的G跟台灣的G的公分數不一樣」，所以她在日本被量出H罩杯，結果都沒有合適的款式，「如果有I（罩杯）的話說不定我就可以穿得下了，所以說難道我在日本是I？」

▼蘋蘋澎澎IG擁有25萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／chenping0627）

