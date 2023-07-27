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快訊／紐約「地獄廚房」吊臂折斷墜落　砸到對面大樓

▲▼紐約發生吊臂斷裂墜落事件。（圖／翻攝自streamable）

記者林彥臣／綜合報導

美國紐約曼哈頓的「地獄廚房」（Hell's Kitchen）發生一起工安意外，一座安裝在大樓頂層的吊臂起火燃燒，隨後就斷裂墜落，還砸到對面的大樓。當地消防局表示，吊臂墜落造成6人受傷，包括2名消防隊員，有3人送醫治療，但目前尚未確認，送醫的傷者是否包含消防人員。

根據NBC New York報導，事件發生於當地時間26日上午7點30分左右，吊臂安裝在一棟45層的大樓上，一名操作員在吊運16噸的混凝土時，發現吊臂起火，自行滅火失敗後，便逃離現場，並且向消防局報案。

消防官員說，當他們前往現場時，吊臂已經墜落，前端部分還撞擊到對街的大樓，造成現場碎片四散，最後吊臂就掉在街道上，行人紛紛四散奔逃。

消防官員說，火勢在上午9點左右已經撲滅，吊臂所在的建築物是一棟還在建造中的大樓，計畫建成一棟54層樓的混和用途大樓，目前尚不清楚吊臂起火倒塌時，大樓內是否有人，也不清楚大樓本身是否受到任何損壞。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，市府將接手拆除吊臂剩餘部分，但幸運的是事件不是發生在一天當中最繁忙的時段，吊臂撞到的對街大樓確實遭受了明顯的損壞，但目前尚不清楚損壞的程度，也不清楚是否造成進一步的傷害，至於吊臂起火的原因，也還在調查當中。

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