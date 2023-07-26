杜蘇芮襲台！國內外航班明後天「取消、延飛」　航空異動一次看

▲受杜蘇芮颱風影響，明天(27日)國內線航班全面停飛。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風打亂空中交通，明天(27日)國內線航班全面取消，國際線也受到影響，AirAsia亞洲航空馬尼拉航班明取消4架次，台灣虎航明後(27日~28日)澳門、日本成田、峴港等4架次改時或更換機場起飛。日本航空往返日本航班7架次延飛，延飛最久約22.5小時。

民航局宣布，明(27)日國內線全面停飛，共取消123班、246架次。

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●立榮航空

立榮航空在官網宣布，受到杜蘇芮颱風影響，立榮航空明(27)日國內線所有航班全日取消。

●華信航空

華信航空宣布，受杜蘇芮颱風影響，華信航空明天(27日)國內線所有航班全天取消，將視天候狀況隨時調整航班。

●華航

受杜蘇芮颱風影響，華航宣布，明(27)日取消8架次，5架次提早或延後起飛。

華航公告，AE967/968高雄往返廈門、CI931/932高雄往返香港、CI176/177高雄往返大阪、CI583/584高雄往返上海(浦東)等航班取消。

CI839高雄飛往曼谷航班提早；另CI165首爾(仁川)飛往高雄、CI586深圳飛往高雄、CI103東京(成田)飛往高雄、CI840曼谷飛往高雄等航班延後起飛。

●台灣虎航

台灣虎航宣布，受杜蘇芮颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天(27日)IT323高雄-澳門航班將提前至06：45起飛，IT324澳門-高雄航班將提前至09：35起飛；周五(28日)IT280高雄-東京成田航班將延後至15：05起飛；IT574高雄-峴港航班將調整至台中國際機場於07‧00起飛，新航班編號為IT8593(台中-峴港)，旅客請務必於05：30-06：15間至台中國際機場完成報到手續。

●AirAsia亞洲航空

AirAsia亞洲航空宣布，因應中颱「杜蘇芮」來襲，AirAsia明天取消4架次、8架次延飛，包括Z2-124/125台北-馬尼拉-台北取消；Z2-132/133高雄-馬尼拉-高雄取消；FD-230/231曼谷-台北-曼谷，延後至7月28日06:00/11:10起飛，班號改為FD230d/FD231d。

FD-242/243清邁-台北-清邁延後至7月28白天07:00/12:30起飛，班號改FD242d/FD243d；AK-1510/1511亞庇(沙巴)-台北-亞庇(沙巴)，延後至7月28日07:05/10:50起飛，班號改為AK1510p/AK1511p；AK-170/171吉隆坡-高雄-吉隆坡，延後至7月28日同時間起飛。其他班機目前正常起降。

●日本航空

日本航空也宣布，明天(27日)、周五(28日)共有7航班延後起飛，其中延誤最久航班約有22.5小時。

包括日本羽田-松山往返的JL097、JL098、JL099等，原定明天(27日)起飛，都將延後到7月28日起飛，最長延誤22小時30分鐘；原定周五(28日)起飛的JL096、JL097也將改時，約延後1小時40分到3小時10分不等。

另日本成田-桃機JL809原定明天起飛也將延後到周五，約延誤14小時35分；JL802桃機到成田原訂周五起飛也將延誤2小時25分。

●深圳航空

受杜蘇芮颱風影響，深圳航空明天(27日)取消2航班，包括ZH9074桃園-深圳、 ZH9073深圳-桃園。