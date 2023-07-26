刺死大29歲已婚牙醫被關1年　護理師小三出庭：擔心媽媽身體

▲曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

從屏東北漂就讀護理科系的29歲女子曾廉容，2018年與大她29歲的已婚牙醫呂俊瑤發生不倫戀，遲遲等不到呂男兌現與元配離婚娶她的承諾，去年（2022年）因愛生恨，涉持刀當街刺死呂男，到案被羈押至今，聲稱「願以餘生盡力彌補」呂男遺孀和子女，一審依殺人罪判曾女15年徒刑，上訴後，高院今開庭調查是否延長羈押，曾女表示沒意見，僅掛念母親身體狀況，法官諭知候核辦，評議後將做裁定。

高院今（26日）下午提訊到案被羈押至今的曾女，法官告知本次羈押將於下月（8月）4日期滿，問她對於是否延長羈押有無意見。曾女表示已被羈押快要1年5個月，她對於繼續羈押沒有意見，自己的身體狀況也還好，只是很擔心媽媽的身體狀況，公訴檢察官請求繼續羈押，辯護律師表示沒意見。

曾女被押解出庭與還押時，刻意用囚服外套罩住自己頭臉以免曝光，記者問她「羈押這麼久，想念媽媽嗎？」她沒回答。曾母在刑案一審時奔波400公里北上旁聽，和曾女姑姑請法官理解女兒「只是一張白紙，相信愛情，寧可不要命！」並放聲痛哭「可憐可憐我們的孩子！從輕發落、法外開恩！她是我們的寶貝！」

▲曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

刑案一審法官認定曾女非預謀殺人，而是當場受到言語刺激引爆積怨失控，加上不諒解呂男只想跟她同居，她又無法割捨執著，「終於造成本案、為眾人帶來不幸」。法官指曾女行兇手段兇殘，不符合自首或情堪憫恕等減刑條件，在押期間抄佛經不代表真心反省，雖聲稱「願以餘生盡力彌補」，但無任何積極作為，更沒獲得呂男家屬原諒。

不過刑案一審法官認為「判死或無期徒刑，對雙方均無濟於事」，呂男家屬已對曾女提告求償，代表「身心開始相當程度沉澱」，也「無疑形成曾女負起一定法律責任的起點」，所以本案判刑15年的用意，是促使曾女真正面對自己所犯錯誤，承擔後續刑罰與賠償責任。

呂男遺孀等4位家人對曾廉容提起附帶民事求償共約600萬元，現由台北地院民事庭審理，呂男遺孀和家人不願見到曾女，均委任律師出庭，並婉拒法官徵詢雙方試行調解的提議，請法官「依法判決就好」，至於刑案上訴二審，只想證明曾女是預謀犯案。

曾廉容請求酌減賠償金額，表示她犯案時還是大學生且羈押至今，「完全沒錢可以賠」，求償案一審將於下月（8月）23日再開庭。

本案發生於去年3月1日下午2點多，曾廉容不滿當時和她租屋同居的57歲呂男，在春節期間偕妻女返鄉過年，冷落她在獨守空閨，憤而帶刀去北市文山區呂家堵人，被初次見面的呂妻譏諷「怎麼長這個樣子」，呂男並護妻不讓曾女靠近，曾女盛怒持預藏的1把菜刀，當街猛刺呂男胸腹等處共16刀。呂男企圖奪刀不成反受重傷，倒臥血泊慘死自家門外。

曾女懊悔跌坐呂男身旁割腕與自刎，警員獲報趕到制伏曾女，將2人送醫，呂男回天乏術。曾女保住性命，出庭時細數呂男追求她半年、允諾「我會代替妳父親照顧妳」而打動她等往事，一度激動強調：「我這麼愛你，你用拳頭對我，對嗎？」等語，刑案一審法官當庭喝止她：「妳現在是殺人耶！還說這種話！」、「如果人家說妳媽媽怎麼教出這樣的女兒，妳要媽媽如何面對世人？」

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