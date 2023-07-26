　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刺死大29歲已婚牙醫被關1年　護理師小三出庭：擔心媽媽身體

▲▼曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

從屏東北漂就讀護理科系的29歲女子曾廉容，2018年與大她29歲的已婚牙醫呂俊瑤發生不倫戀，遲遲等不到呂男兌現與元配離婚娶她的承諾，去年（2022年）因愛生恨，涉持刀當街刺死呂男，到案被羈押至今，聲稱「願以餘生盡力彌補」呂男遺孀和子女，一審依殺人罪判曾女15年徒刑，上訴後，高院今開庭調查是否延長羈押，曾女表示沒意見，僅掛念母親身體狀況，法官諭知候核辦，評議後將做裁定。

高院今（26日）下午提訊到案被羈押至今的曾女，法官告知本次羈押將於下月（8月）4日期滿，問她對於是否延長羈押有無意見。曾女表示已被羈押快要1年5個月，她對於繼續羈押沒有意見，自己的身體狀況也還好，只是很擔心媽媽的身體狀況，公訴檢察官請求繼續羈押，辯護律師表示沒意見。

曾女被押解出庭與還押時，刻意用囚服外套罩住自己頭臉以免曝光，記者問她「羈押這麼久，想念媽媽嗎？」她沒回答。曾母在刑案一審時奔波400公里北上旁聽，和曾女姑姑請法官理解女兒「只是一張白紙，相信愛情，寧可不要命！」並放聲痛哭「可憐可憐我們的孩子！從輕發落、法外開恩！她是我們的寶貝！」

▲▼曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾廉容涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，上訴高院二審出庭，面對媒體鏡頭用囚服外套蒙住頭臉。（圖／記者黃哲民攝）

刑案一審法官認定曾女非預謀殺人，而是當場受到言語刺激引爆積怨失控，加上不諒解呂男只想跟她同居，她又無法割捨執著，「終於造成本案、為眾人帶來不幸」。法官指曾女行兇手段兇殘，不符合自首或情堪憫恕等減刑條件，在押期間抄佛經不代表真心反省，雖聲稱「願以餘生盡力彌補」，但無任何積極作為，更沒獲得呂男家屬原諒。

不過刑案一審法官認為「判死或無期徒刑，對雙方均無濟於事」，呂男家屬已對曾女提告求償，代表「身心開始相當程度沉澱」，也「無疑形成曾女負起一定法律責任的起點」，所以本案判刑15年的用意，是促使曾女真正面對自己所犯錯誤，承擔後續刑罰與賠償責任。

呂男遺孀等4位家人對曾廉容提起附帶民事求償共約600萬元，現由台北地院民事庭審理，呂男遺孀和家人不願見到曾女，均委任律師出庭，並婉拒法官徵詢雙方試行調解的提議，請法官「依法判決就好」，至於刑案上訴二審，只想證明曾女是預謀犯案。

曾廉容請求酌減賠償金額，表示她犯案時還是大學生且羈押至今，「完全沒錢可以賠」，求償案一審將於下月（8月）23日再開庭。

本案發生於去年3月1日下午2點多，曾廉容不滿當時和她租屋同居的57歲呂男，在春節期間偕妻女返鄉過年，冷落她在獨守空閨，憤而帶刀去北市文山區呂家堵人，被初次見面的呂妻譏諷「怎麼長這個樣子」，呂男並護妻不讓曾女靠近，曾女盛怒持預藏的1把菜刀，當街猛刺呂男胸腹等處共16刀。呂男企圖奪刀不成反受重傷，倒臥血泊慘死自家門外。

曾女懊悔跌坐呂男身旁割腕與自刎，警員獲報趕到制伏曾女，將2人送醫，呂男回天乏術。曾女保住性命，出庭時細數呂男追求她半年、允諾「我會代替妳父親照顧妳」而打動她等往事，一度激動強調：「我這麼愛你，你用拳頭對我，對嗎？」等語，刑案一審法官當庭喝止她：「妳現在是殺人耶！還說這種話！」、「如果人家說妳媽媽怎麼教出這樣的女兒，妳要媽媽如何面對世人？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／屏東宣布「明天停班停課」
護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身鞠躬道
若放颱風假也不休息！公司要求「遠距上班」合理嗎　答案揭曉
1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」　立崧食品惡老闆慘了
7縣市明「萬安演習」取消
侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘
43萬股民快刷存摺！　現金股利今入帳
快訊／鳳梨發聲了！友愛女遭虐死逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身2度鞠躬道歉

篩檢送禮券！衛生所檢驗師私吞219張　吐回贓款獲減刑...仍要坐牢

新北地下傳「淒厲狗叫聲」！大夥奮力開蓋救援　真相讓人傻眼

1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」還餵豬滅證　立崧食品惡老闆判刑

快訊／大甲砂石車硬闖陡坡翻覆！甲東路滿地碎石...緊急封閉中

嚴陣以待！金門國軍提供500個沙包防杜蘇芮　10分鐘就被搶光

比基尼辣妹忙穿衣...颱風逼近消防員岸邊勸導　新人拍婚紗也喊卡

「五條通」扮飯店水泥工裝沒事！　開門見警秒躲廁所...這下栽了

快訊／金門宣佈明「台金所有航班」全天取消！　金門大橋封橋

議員兒遭罵男妓求償百萬！大馬男歌手判賠30萬　他認太少：一定上訴

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身2度鞠躬道歉

篩檢送禮券！衛生所檢驗師私吞219張　吐回贓款獲減刑...仍要坐牢

新北地下傳「淒厲狗叫聲」！大夥奮力開蓋救援　真相讓人傻眼

1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」還餵豬滅證　立崧食品惡老闆判刑

快訊／大甲砂石車硬闖陡坡翻覆！甲東路滿地碎石...緊急封閉中

嚴陣以待！金門國軍提供500個沙包防杜蘇芮　10分鐘就被搶光

比基尼辣妹忙穿衣...颱風逼近消防員岸邊勸導　新人拍婚紗也喊卡

「五條通」扮飯店水泥工裝沒事！　開門見警秒躲廁所...這下栽了

快訊／金門宣佈明「台金所有航班」全天取消！　金門大橋封橋

議員兒遭罵男妓求償百萬！大馬男歌手判賠30萬　他認太少：一定上訴

李昇基妻演自己「歷經風波也愛未婚夫」　古裝劇搭南宮珉合作

李興文為救子跳鍾馗禁忌超多　「嚴禁回頭、叫本名」感應神祕力量

高鐵明全線正常行駛「風雨過大將慢行」　未搭乘退費規定曝

馬來西亞建材展　台灣精品創新秀出綠色生活

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身2度鞠躬道歉

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

超準！哪一條會最先流出水呢？秒測你的「過人天賦」

頭髮剪一半突停電！　男星「搬到公園繼續剪」設計師驚：你藝人呢

邵雨薇化身天使拯救地獄倒楣男　曾敬驊貼胸口聽心跳飄粉紅泡泡

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

社會熱門新聞

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

即／北市信義分局警官寢室身亡！警封鎖現場調查

即／花蓮縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

即／高雄男8樓墜樓當場死亡

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

快訊／台杜蘇芮發威！台北東區招牌預防性拆除

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／7-11開出4張千萬發票！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面