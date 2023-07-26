鳳梨瞎挺大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

記者邱晟軒／綜合報導

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭保母虐待致死，全案被好友網紅鳳梨（吳泓逸）在臉書揭露才曝光，不料案情卻在今（26日）大逆轉，檢方查出是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。對此，網紅陳沂直言整起事件根本就是「89的私刑正義」，痛批雕博害死女兒後，竟然還好意思以受害者之姿去霸凌保母。

陳沂今天在臉書發文回顧整起事件，表示暱稱雕博的刺青師，兩年前將女嬰送到保母家照顧，沒想到女嬰在保母家跌倒送醫不治。事發後雕博的朋友，網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，將風向導向保母虐童，進而造成網友群情激憤，有人跑去保母住處丟雞蛋撒冥紙。

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▲鳳梨好友雕博涉及過失致死、使未成年施用毒品罪，另案由檢方調查偵辦。（圖／資料照）

陳沂進一步指出，雕博當時更帶著網紅正義哥到保母家討說法，甚至怒煽保母三個巴掌，嗆「妳沒遇過流氓嗎，流氓比警察還好用」。雕博還理個大光頭，把女兒的樣子刺在胸前，感動無數89。

如今法醫解剖發現女嬰體內有K他命殘留，採集保母和她丈夫毛髮送驗，都沒有K他命反應，但在雕博的毛髮中，驗出K他命，檢方認定女嬰應該是在家中吸入K煙致死。陳沂痛批，「這就是89的私刑正義」，最諷刺的是，當時雕博還在女兒靈堂哭喊說，誰害死她的要她去找誰，結果害死女兒的是他自己，還好意思以一個受害者之姿去霸凌保母。

陳沂更在留言處大酸，「89遇到事情一個套路。不爽就用各種方式處理你，恐嚇威脅暴力，然後裝深情正義形象，講一堆矯情的話，渴望得到群眾讚聲，翻車後開始硬拗扯正面能量。」