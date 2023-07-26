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史上最多！29名新升一審主任檢察官出爐　蔡英文姪子調升高檢署

▲▼ 檢察官蔡元仕。（圖／翻攝自司改會議直播網站）

▲主任檢察官蔡元仕因在宜蘭、士林等地檢署表現良好，獲圈選調升高檢署。（資料照／翻攝自司改會議直播網站）

記者劉昌松／台北報導

今年全國檢察官人事調動在即，因退休員額帶動近年一二審輪調制度順暢，加上前半年檢察官離職潮創紀錄，負責在地檢署帶兵打仗的一審主任檢察官開出29名缺額，創史上新高，吸引61人參選，檢察官人事審議委員14日選出缺額1.5倍的44人推薦名單，經法務部長圈選晉升者出爐。

26公布的一二審檢察官輪調名單中，全國各高檢、高分檢共新增20名人力，其中總統蔡英文姪子蔡元仕，因在宜蘭、士林主任檢察官任內表現良好，獲調升為高檢署檢察官。一審則將新增59名偵查新血，而過去盛產一審主任的台北地檢署，本次5人獲得調升，雖較2022年的6人少，但仍是全國最多，包括偵辦禾馨詐保案、im.B詐騙案的蔡沛珊在內，全過共有29人將調升一審主任檢察官。

全國調升主任檢察官名單與新任地點、期別如下：

台北地檢署：

葉耀群(士林主任檢察官)48期

林逸群(新北主任檢察官)49期

蔡沛珊(桃園主任檢察官)50期

林劭燁(桃園主任檢察官)50期

詹騏瑋(澎湖主任檢察官)51期

士林地檢署：

劉東昀(新北主任檢察官)49期

新北地檢署：

黃冠傑(基隆主任檢察官)48期

陳詩詩(桃園主任檢察官)48期

李宗翰(桃園主任檢察官)49期

桃園地檢署：

戎　婕(宜蘭主任檢察官)49期

洪榮甫(基隆主任檢察官)49期

王柏淨(花蓮主任檢察官)50期

新竹地檢署：

蔡宜臻(新北主任檢察官)49期

台中地檢署：

胡宗鳴(南投主任檢察官)45期

周佩瑩(新竹主任檢察官)46期

林俊杰(桃園主任檢察官)46期

鄭珮琪(桃園主任檢察官)49期

彰化地檢署：

洪英丰(南投主任檢察官)42期

蔡勝浩(花蓮主任檢察官)51期

雲林地檢署：

施家榮(金門主任檢察官)52期

嘉義地檢署：

陳靜慧(屏東主任檢察官)46期

台南地檢署：

黃齡慧(橋頭主任檢察官)46期

郭書鳴(屏東主任檢察官)47期

錢鴻明(屏東主任檢察官)47期

高雄地檢署：

余彬誠(屏東主任檢察官)46期

許育銓(台東主任檢察官)48期

橋頭地檢署：

鄭子薇(連江主任檢察官)52期

屏東地檢署：

陳妍萩(台南主任檢察官)46期

基隆地檢署：

江柏青(士林主任檢察官)46期

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