瘋電影／聖奧梅爾殺嬰案　害死親生孩子是自私還是無奈

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影編輯製作相當高明，雖然總場景就在法庭上，而實際演出的演員也就是法官、被告、陪審團和律師，偶而有被告媽媽的表情，但重點都在被告陳述上，劇本很厲害，導演取鏡也很強，即使就只是說話卻一點都不枯燥和乏味，而劇情也沒有絲心裂肺的傷心或心狠手辣的張力，高明。

2013年轟動法國社會，一個真實的社會事件，沒有身分的女孩只能靠著老男友在巴黎維生，生出了孩子之後為了怕影響與男友生活而殺害小孩，被判了無期徒刑，電影去除了世俗判斷的狼心母的殺意，而是假設另一個可能性，並且設身處地的去站在女主立場，如果你是女主，你該怎麼做？

不論真相如何，人死不能復生，這部電影很慈悲，在教觀眾如何菩薩心腸的去思考，也一百萬種可能她的無力，身為非當事人，之餘弱勢的處境，是否給予更多機會去重生，畢竟他們已經是社會邊緣人口，很棒的議題，將慈悲納入國小課程中去訓練，讓人類有更多人性，社會就不會這麼混亂了，很好看說。



片 名：聖奧梅爾殺嬰案

英文片名：Saint Omer

類 型：劇情

上映日期：2023-06-09

片 長：02時02分

導 演： 愛麗絲迪歐普(Alice Diop)

演 員： 葛絲拉基梅蘭達(Guslagie Malanda) 、 凱伊耶卡加梅(Kayije Kagame)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：好威映象



劇情大綱

當幻想模糊了愛，意識超脫於罪罰之上，她殺的只是她的孩子嗎？北法小鎮聖奧梅爾的法庭上，一名年輕文學教授、小說家哈瑪，為重釋希臘神話美狄亞的新作而出席旁聽一起審判：蘿倫斯柯利，年輕黑人女性、塞內加爾移民，被控遺棄她15個月大的女兒於漲潮的海岸遭溺斃身亡。隨著庭審的進展，母親的大膽自白與證人們的片面證詞，不僅讓場面陷入膠著，更在在動搖了哈瑪的信念。究竟哈瑪與蘿倫斯之間有著什麼連結？是命運還是偶然，亦或血液裡流竄承載的創傷。就像那夜滿潮的海邊，月光映照下的暗面，是一整片看不透的黑。

真實事件改編，法國新銳導演愛麗絲迪歐普首部劇情長片，榮獲威尼斯影展評審團大獎及最佳首部電影，更代表法國角逐奧斯卡最佳國際影片並入選15強。全片透過侷促緊張的法庭論辯、低壓不安的節奏氛圍、敏感抽象的人性探索，跨越種族、政治、性別、文化與迷思的維度，造就出力道生猛又細膩動人的震撼之作。金獎影后凱特布蘭琪更大讚：「它用一個如此誘人且令人心碎的故事迷惑了我，《聖奧梅爾殺嬰案》是過去十年最強大的法國電影之一。」

▲加入陪審團的女孩，有許多感同身受的體會。

▲用心的導演讓被告穿著與牆壁雷同的顏色，形成視覺模糊更弄不清真相的感覺。

▲如果當初他有一個好律師，是否判決會不同，或者真相會更清楚嗎？

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