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心道法師的開學法供養　四期教育以法覺照自己的心

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山「四期教育」。（圖／記者賴賴攝）

▲心道法師：錯誤的觀念會令我們受無盡輪迴之苦

靈鷲山「四期教育」阿含期全球線上課程2023下學期線上開學典禮，來自全球各地學員雲端齊聚。本學期學員不僅可以圓滿阿含期課程，引領期盼的般若期初階課程亦將在本學期展開。

理解「無我之道」才能脫離輪迴

典禮中特別安排分享心道法師於「無我之道三天兩夜營隊」活動中開示，節錄心道法師：

「阿含期」是佛法的基礎，學習時必須認真地探就，才能理解我們和色界，和所有的現象界的關聯，這不只是單純的學習，這是生命之道。我們為什麼要學習「無我之道」？因為我們要區隔現象和我們之間的關係，所以我們必須理解並融會貫通「十二因緣」的道理，了解了「無我之道」以後，就懂了附著於現象的那個東西就是輪迴，不附著現象的那個不輪迴的，即是「無我」。

我們現在所要學習的是『根本的知識』，錯誤的觀念會令我們受無盡輪迴之苦，要離開這個苦就得要知道「無我之道」。「無我之道」是生命的讀物，不讀你就不知道生命是什麼。

如何「無我」地去生活？不要主觀那麼強，什麼都是以「我」為中心，這便是苦的開始。生命當中，你會發生的任何點滴，都是念頭勾集五毒，貪、瞋、痴、慢、疑五個結合在一起，然後釀成生命的苦痛。所以一定要學這種佛法，釐清這些關係，我們才能超越並脫離輪迴的循環。

「四期教育」是成佛藍圖　是生生世世的大學習

本次特別邀請來自北京的學員，也是靈鷲山「四期教育成佛有你」全球徵文「皈依三寶」主題金獎得主楊婧來做學習分享，楊婧表示近期和一個很要好的夥伴溝通發生齟齬，於是升起煩惱心，透過學習「四期教育」對佛法的堅定，來轉換自己的情緒，嘗試引用佛法所學與自己對話，不餵養自己的業力習氣，都是在「四期教育」的學習過程當中逐步的建立積澱起來的。

▲▼靈鷲山「四期教育」。（圖／記者賴賴攝）

▲「四期教育成佛有你」全球徵文「皈依三寶」主題金獎得主楊婧

於2023年上學期結業典禮中，獲得四門課程全勤獎及勤學獎八個獎項的退休國小教師學員陳瑞娟表示：自己用三個月的時間完成四門課程，並在六月初參加三天兩夜「無我之道」課程營隊，她發現靈鷲山授課有別於一般佛教團體，授課法師將活動設計於課程中，使學習不枯燥，而每日清晨便有法師打板、志工師姊灑淨，陳老師被認真用心的態度感動，在遇見四期教育之後，她已將人生宗旨修改為：快樂、和諧、持續成長、生生增上、為利有情願成佛。過去不曾相信有機會可以成佛，但是現在她相信是有機會的。

▲▼靈鷲山「四期教育」。（圖／記者賴賴攝）

▲四門課程全勤獎及勤學獎八個獎項的退休國小教師學員陳瑞娟，學習四期教育相信可以成佛。

從般若期的學習契入「慈悲與禪」的實踐

最後靈鷲山教育院代理院長淨華法師為全球線上學員開學勉勵，她指出：學期的開始，再次聆聽師父開示，感受殊勝，師父曾說：佛法的學習不單純是一份學習，而是學習生命之道，從「阿含期」目前的四門課程可以收攝幾個重點：

「皈依三寶」讓我們學習為什麼要學佛，學佛的目標與方向在哪裡。
「初轉之法」，透過「四聖諦」苦集滅道，我們可以把生命的近況看得更清楚，不只是表象，而是看到背後的原因，進而透過「八正道」去走出一條可能的解脫的道路。
「無我之道」即如同師父所說，它更細微帶領我們去看到身心五蘊的狀況，帶領我們從現象穿透到背後，它跟我們的關係，十二因緣把輪迴的道理講清楚了。
「解脫之門」的引導，讓我們找到出離的可能。

這當中不斷貫穿的是師父整個靈鷲山的宗風「慈悲與禪」，也就是這一份自覺覺他慈悲的菩提心，及師父不論在哪一階的課程裡，都會不斷的談到修行與實際禪修的重要，這樣一份佛陀和師父的引導，在教理和實修上給予我們清晰的方向。

心道法師說：「默默的，專注地，謹慎地，哪一天不小心就開悟了。」有些祖師大德踢到竹子就開悟了，有些踢到石頭就開悟了，師父反問弟子：「是什麼東西踢到石頭？是什麼東西踢到竹子？你要用什麼去踢才會開悟？」如果沒有覺察的專注力，就只是單純的踢到石頭。若是很專心時，你就踢到心，你就踢到覺悟。祝福各位時時刻刻以法覺照自己的心。

▲▼靈鷲山「四期教育」。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山教育院代理院長淨華法師祝福時時刻刻以法覺照自己的心。


我要報名：

►►2023靈鷲山四期教育課程總覽

►►認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育
 

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