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300人兩地淨灘愛地球　靈鷲山哈佛營全力響應

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山淨灘。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘夥伴以行動力友善地球，珍愛海洋，守護福隆的美麗海岸。（靈鷲山佛教教團）

2地淨灘，一種心情～我們愛地球！7月16日，靈鷲山在新北貢寮區舉辦2場淨灘，300位夥伴撿拾418公斤海廢，以行動力友善地球，珍愛海洋，守護福隆的美麗海岸。

東北角有著美麗的海岸線，面對地球、海洋的生態浩劫，靈鷲山開山住持心道法師說，「我們都是福隆的主人，福隆的好風好水，是子子孫孫的財產，我們要保護它，發揚它，傳承它良善純樸的特質。」
百位青年身體力行愛地球

靈鷲山國際青年團14日至16日，在聖山寺舉辦3天2夜第10屆哈佛營隊，來自全球的近百位青年們，覺知地球面臨嚴重的生態危機，海洋也遭嚴重破壞，上午10點響應靈鷲山「每月1小時，淨灘愛地球」活動，實踐三好「口好、身好、意好」三好以及五德「正面、積極、樂觀、愛心、願力」的精神，身體力行為環保愛地球盡心力。

艷陽下，年輕孩子們認真撿垃圾，他們說，丟垃圾很容易，淨灘真的很辛苦，魔鬼藏在細節裡，沙子裡藏有太多的塑膠、菸蒂和玻璃碎片，配合靈鷲山「淨沙計畫」，拿著鏟子和篩網，篩掉沙中細碎物品，他們觀察發現免洗餐具及塑膠垃圾是造成海洋危機的主要殺手，為數眾多的菸蒂和破碎的保麗龍、漁網、類似海綿的不明網狀物也隨處可見，嚴重危害海洋生態。

哈佛營營長馮家淇表示，根據環境資訊中心2019年資料顯示，每年超過800萬噸塑膠垃圾流入海洋，相當每分鐘把1輛垃圾車的塑膠倒進海裡，預估到了2050年，海洋裡塑膠將與魚類一樣多。台灣四面環海，受到洋流、黑潮與季風的影響，被迫成為各國海洋垃圾匯集據點之一，足以堆滿全世界的每吋海岸線，這些塑膠垃圾被海洋生物吞食，進入到食物鏈中，嚴重傷害全球的海洋生態以及人類整體的健康。

福隆沙雕季 大人小孩High玩夏天

海洋是很好的自然生態教室，淨灘是很好的親子學習活動，下午2點，逾150位網友參加第4年「淨灘愛地球，相揪看沙雕」活動，每年6、7月暑假，靈鷲山和福容大飯店合作，吸引很多家長帶孩子們參加。

今年沙雕季自6月9日至10月22日長達136天，以「迪士尼百年慶典」為主題打造精彩沙雕展，由15位國內外沙雕師共同打造黃金沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成60座可愛沙雕，讓大人小孩都High玩整個夏天！

根據海洋環境保護協會網站資料指出，超過60%的海鳥及100%的海龜，都曾發現誤食塑膠；全世界海龜死因有3成是海洋垃圾所造成，幾乎每隻被解剖的海龜，肚子裡都有塑膠垃圾。海裡的垃圾，絕大多數來自海岸遊憩與日常生活，除了「撿」垃圾，更要在日常生活中「減」垃圾，從源頭減少廢棄物，連帶減少廢棄物進入環境的機會。

▲▼靈鷲山淨灘。（圖／記者賴賴攝）

▲哈佛營學員開心的和淨灘成果合照。（靈鷲山佛教教團）

▲▼靈鷲山淨灘。（圖／記者賴賴攝）

▲第10屆青年團孩子熱力四射，在海邊撿垃圾愛地球。（靈鷲山佛教教團）

 
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