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瘋電影／小行星城　天下本無事庸人自擾之

文／賴賴

▲▼小行星城。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

魏斯安德森的作品屬於必須進院才能理解他想要傳達的訊息千分之一，這位導演並非是愛說教的導演，所以他的作品總是相當燒腦，若單純以劇情片或愛情片來觀賞，恐怕會看不懂，因為劇情也不深，愛情也不動人，就是一些生活中的柴米油鹽，不同性格看到不同重點，每個人看完電影的收穫都不同。

導演的電影美術一定是令你看過就不會忘記，例如過去的《歡迎光臨布達佩斯大飯店》正方形畫面，而這次以劇場夾雜故事書色彩，劇場中的編劇說故事，彩度高的視覺感，加入黑白戲中戲的呈現，哪個是戲內哪個是戲外難分辨，你看到了不管戲裡或戲外，全部都是戲，這整個人生不就是如此嗎？

個人最有感的還是那個外星人，太可愛太有趣也太諷刺了，外星人出現來撿一個隕石，所有看到外星人的老百姓皆被封鎖，外星人沒想到給人類帶來這麼大的麻煩，所以又來把隕石放回來，哈，好不容易要解除封鎖了，再次封鎖。文青電影，屬於老饕電影觀眾的菜。


片　　名：小行星城
英文片名：Asteroid City
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2023-06-21
片　　長：01時45分
導　　演： 魏斯安德森(Wes Anderson)
演　　員： 史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson) 、 湯姆漢克斯(Tom Hanks) 、 傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright) 、 蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton) 、 布萊恩克萊斯頓(Bryan Cranston) 、 艾德華諾頓(Edward Norton) 、 安卓亞布洛迪(Adrien Brody) 、 李佛薛柏(Liev Schreiber) 、 琥珀戴維絲(Hope Davis) 、 魯柏佛蘭德(Rupert Friend) 、 史提夫卡爾(Steve Carell) 、 麥特狄倫(Matt Dillon) 、 周洪(Hong Chau) 、 威廉達佛(Willem Dafoe) 、 瑪格羅比(Margot Robbie) 、 傑森薛茲曼(Jason Schwartzman)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

《小行星城》的故事發生在1955年一座虛構的美國沙漠小鎮，鎮上正在舉辦一場年輕天文學家/太空人大會，原本的計畫是讓來自美國全國各地的學生和家長聚集在一起進行學術競賽並且爭取獎學金，但是卻意外被即將改變全世界的大事件打亂原來的行程。

▲▼小行星城。（圖／imdb）

▲女婿向不喜歡自己的丈人求助。

▲▼小行星城。（圖／imdb）

▲指標性好萊塢戲精齊聚一堂。

▲▼小行星城。（圖／imdb）

▲大導演魅力吸引少數參演獨立藝術片的商業頂劉女主史嘉蕾喬韓森也來朝聖。

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