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瘋電影／不可能的任務：致命清算第一章　飛車跳火車

文／賴賴

▲▼不可能的任務：致命清算第一章。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

好萊塢動作片已經建立了一種慣性風險感，特別是阿湯哥好像以為非得在電影中玩命才能滿足觀眾，經過這一集以後，真的建議阿湯哥不要玩這麼大，大家會很愛你而捨不得這樣高度危險拍攝設計。這是在疫情最危急時的美國拍攝的，應該全球人都聽到阿湯哥飆罵的對白，阿湯哥已經把英雄演進骨髓裡了，這部電影所耗費的成本之巨大2.9億美金，可見在疫情期間因工作人員確診造成的損失。

幾位女主輪流上場很過癮，光就電腦特效設計加上緊湊堆疊，通常一部電影有個追車加上飛機，動作戲就差不多過關，但這不符合「不可能的任務」片名精神，所以非得在梵諦岡的階梯上追逐，在窄巷中穿梭，而搭配的場景都是古蹟而更驚險，血脈賁張緊張的情緒加上古蹟不要把人家弄壞的心情，加強娛樂高度。

最危險的莫過於一鏡到底的飛天又開降落傘，建議阿湯哥在電腦上著墨搞笑的設計會比這種賣命來的討喜，電影沒完，鑰匙拿到還沒處理那台量子儀器，下一集是不是要在水底過年，非常期待結局，這絕對是要進戲院去支持的作品。


片　　名:：不可能的任務：致命清算 第一章
英文片名：Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
類　　型：動作、冒險、懸疑/驚悚
上映日期：2023-07-08
片　　長：02時44分
導　　演： 克里斯多夫麥奎利(Christopher McQuarrie)
演　　員： 湯姆克魯斯(Tom Cruise) 、 海莉艾特沃(Hayley Atwell) 、 蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、 凡妮莎寇比(Vanessa Kirby) 、 賽門佩吉(Simon Pegg) 、 凱瑞艾文斯(Cary Elwes) 、 希亞溫漢(Shea Whigham) 、 馬克蓋蒂斯(Mark Gatiss) 、 Esai Morales(Esai Morales) 、 文雷姆斯(Ving Rhames) 、 羅伯德萊尼(Rob Delaney)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙


劇情大綱

派拉蒙影業於2023年暑假推出《不可能的任務》電影系列最新作品《不可能的任務：致命清算 第一章》，導演仍是由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》的克里斯多夫麥奎瑞擔任，主要原班演員包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、凡妮莎柯比，以及新加入演員海莉艾特沃、希亞溫漢、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、亨利科澤尼、羅伯德萊尼、凱瑞艾文斯、印第拉巴瑪、馬克加蒂斯、查爾斯帕內爾、格雷格塔扎戴維斯、佛德瑞克施密特…等。

▲▼不可能的任務：致命清算第一章。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲多種豪車出現，疫情期間，車商是最大環境受益者。

▲▼不可能的任務：致命清算第一章。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這台機車就使用一次，飛出去粉身碎骨。

▲▼不可能的任務：致命清算第一章。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲飛車跳傘後，火車搏擊。

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